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瑩碩今年營收挑戰新高、擴廠產能增3倍 明年第2季提上櫃申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
瑩碩生技董事長王建治（左）與總經理顏麟權。記者謝柏宏／攝影
瑩碩生技董事長王建治（左）與總經理顏麟權。記者謝柏宏／攝影

興櫃生技股瑩碩生技（6677）總經理顏麟權22日表示，受惠海外授權、產品出貨及子公司整合效益，瑩碩今年全年營收挑戰歷史新高；旗下歐帕生技則投入3.5億元擴廠，預計2027年底完成驗證，口服固體製劑產能將增至目前3倍以上。

顏麟權指出，瑩碩目標明年第2季提出上櫃申請，但旗下思覺失調症長效針劑新藥AX251已進入一期臨床，公司也規劃申請科技事業相關資格，若順利取得，明年不排除評估上市申請。

瑩碩今年前三季合併營收7.08億元，年增14.34%，創登錄興櫃以來同期新高；第3季營收2.58億元，季增13.73%。成長主要來自腎臟科及中樞神經用藥在中港澳出貨增加，以及國內過動症、嚴重痤瘡等新品需求成長，內外銷業務均有雙位數增幅。

海外布局方面，瑩碩以雷射打孔特殊緩釋劑型（OROS）為核心技術，目前已開發四項產品，並陸續完成台灣、韓國、馬來西亞及中東等四項授權，持續推進日本、韓國市場合作。公司預期2027年至2029年海外產品陸續上市後，國際業務將成為營收成長動能，海外及授權收入占比今年可望突破二成。

顏麟權指出，AX251為505(b)(2)長效針劑新藥，將每日口服藥改為每月注射一次，已獲美國FDA核准進行一期臨床，並在印度推進試驗，預計2027年下半年完成。公司規劃於2027年啟動早期授權談判，若條件理想，將由合作夥伴接手後續開發。

此外，治療肺纖維化的P4學名藥NTN已向美國FDA提出ANDA申請，並完成日本生體相等性試驗，預計2027年第1季申請日本藥證，目標2028年取得核准。

子公司泰和碩持續拓展國內藥品及原廠藥代理，已取得褪黑激素相關原廠藥台灣總代理權，預期今年營收維持雙位數成長。歐帕則因應日本、義大利等海外客戶需求擴充產能，未來將提升口服固體及特殊緩釋劑型代工量能。

瑩碩並啟動AI導入計畫，將2026年定位為「AI元年」，應用於研發、業務、生產及銷售等部門，持續提升營運效率。

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