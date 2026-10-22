信邦前3季已賺進1股本 獲利年增雙位數

連接器線大廠信邦今天公布第3季財報，累積今年前3季營收新台幣270.08億元，年增15.19%；毛利率24.26%，較去年同期提升0.16個百分點；歸屬母公司淨利26.79億元，比去年同期增加10.92%，呈雙位數成長，每股稅後純益11.16元，已賺進1個股本。

信邦第3季單季營收96.96億元，季增7.51%，年成長28.40%；稅後純益9.11億元，季增0.8%，年成長24.41%，單季每股純益3.79元。

信邦第3季毛利率23.77%，較去年同期增加0.75個百分點，但比第2季下滑0.77個百分點。信邦指出，第3季毛利率比2季不升反降主要是因為產品組合所致，信邦第3季機櫃組裝比重增加、汽車產業低毛利產品出貨拉高，以及消費性產業比重較上季提升。

信邦第3季營業費用也較第2季增加0.86億元，主要是為了新產品開發送樣及出貨支付相關運費。不過由於第3季營收成長超預期，公司整體獲利結構維持穩健成長態勢。

信邦今天董事會也一口氣通過2項募資計畫，決議發行國內第9次及第10次無擔保轉換公司債，合計發行總額上限25億元，兩項發債計畫用途皆為因應營運需求及償還銀行借款。

其中第9次國內無擔保可轉債，發行總面額上限為5億元，發行期3年，票面利率為0%，將採詢價圈購方式辦理公開銷售，以面額100%至102%的價格發行。

第10次國內無擔保可轉債發行總面額上限20億元，發行期同樣為3年，票面利率為0%，將採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之102%至105%為限。