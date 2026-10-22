快訊

強颱薔琵逼近…估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券輔導湧盛電機10月22日掛牌上櫃 擴大新能源產品商機

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券主辦輔導的車用空調壓縮機製造商湧盛電機，22日正式掛牌上櫃。（右起）凱基證券資本市場部主管陳權澤、董事長許道義、湧盛電機董事長林麗玉、總經理萬芸榮。凱基證／提供
凱基證券主辦輔導的車用空調壓縮機製造商湧盛電機，22日正式掛牌上櫃。（右起）凱基證券資本市場部主管陳權澤、董事長許道義、湧盛電機董事長林麗玉、總經理萬芸榮。凱基證／提供

凱基證券主辦輔導的車用空調壓縮機製造商湧盛電機（2249），22日正式掛牌上櫃。凱基證券表示，湧盛順利完成上櫃掛牌，不僅為公司發展寫下重要里程碑，也正式邁入資本市場新階段。湧盛長期深耕全球汽車售後維修（AM）市場，憑藉產品開發、製造技術及國際通路布局，建立穩定的營運基礎。展望未來，隨著海外市場深化、自製產品比重提升及新世代壓縮機陸續開發，可望持續強化市場競爭力。

凱基證券指出，湧盛以既有AM市場為核心，持續累積產品開發及國際市場經營能力，並透過提升自製比重、擴充新產品及深化海外布局，逐步建立更完整的營運架構。隨著集團總部、研發及生產設施持續建置，將有助於支援公司下一階段發展。

湧盛長期深耕汽車空調壓縮機市場，產品涵蓋斜盤式、旋葉式等多種壓縮機，並提供自製及外購產品，滿足不同車型與客戶需求。近年公司持續擴充自製產品線，自製產品營收占比已超過五成，透過產品開發與製造能力的提升，逐步優化產品組合及獲利結構。2025年公司毛利率提升至22.56%，每股盈餘達11.35元，展現既有AM業務的經營成果。

在海外市場方面，湧盛持續深化日本及北美市場布局。日本市場除透過當地通路子公司拓展銷售網絡，亦積極切入汽車專業網路銷售平台；北美市場則持續與既有客戶合作開發新機種，擴充產品供應範圍。同時，公司規劃海外生產基地，藉由貼近客戶需求、提升供應彈性，逐步擴大國際市場布局，並為未來OEM及OES業務發展奠定基礎。

面對全球汽車產業電動化趨勢，湧盛除鞏固既有燃油車AM市場外，亦持續投入高效率、低噪音渦捲式壓縮機，以及油電與純電車電動壓縮機開發，逐步完善新能源車產品布局。隨著全球新能源車保有量增加，相關零組件亦將陸續進入維修替換周期，為公司既有AM通路帶來新的產品拓展機會。此外，湧盛亦開始評估將壓縮機核心技術延伸至電池及機櫃熱管理等應用領域，作為中長期業務發展方向。

凱基證券表示，此次成功協助湧盛順利掛牌上櫃，是雙方攜手推動企業成長與進資本市場接軌的重要成果。凱基證券將持續發揮承銷輔導及資本市場專業優勢，協助更多具產業競爭力及國際發展潛力的台灣企業善用資本市場資源，支持企業長期穩健發展。

資本市場 凱基 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

六俊電機10月22日登錄興櫃 無人機與機器人市場成新成長引擎

臻鼎總經理簡禎富：高階PCB競爭升級 全球量產能力成決勝關鍵

影／北美AIDC需求爆！士電急趕新廠產能 明年海外營收看增三成

凱基金控資深副總許維銘：數位技術拓跨國商機

相關新聞

凱基證券輔導湧盛電機10月22日掛牌上櫃 擴大新能源產品商機

凱基證券主辦輔導的車用空調壓縮機製造商湧盛電機（2249），22日正式掛牌上櫃。凱基證券表示，湧盛順利完成上櫃掛牌，不僅為公司發展寫下重要里程碑，也正式邁入資本市場新階段。湧盛長期深耕全球汽車售後維修（AM）市場，憑藉產品開發、製造技術及國際通路布局，建立穩定的營運基礎。展望未來，隨著海外市場深化、自製產品比重提升及新世代壓縮機陸續開發，可望持續強化市場競爭力。

CCL 股台光電財報28日公布 法人期待單季賺逾三股本 全年上看12股本

銅箔基板CCL股王台光電（2383）今日早盤一度攻上漲停5,485元，隨後賣壓湧出漲幅收斂至3%，台光電財報預計10月28日公布，法人期待台光電單季賺逾三股本、第4季續增，挹注全年獲利創高達11-12個股本以上表現。

三大法人同買傳產龍頭 台泥創一年多新高

台股22日遭逢連假前賣壓，開高走低，盤中下跌約200點，不過台泥（1101）逆勢大漲，上漲逾4%，並一度衝上28.2元，創下波段新高，也是一年多來新高。三大法人昨日同步買超，投信也連續買超三天，顯示資金轉往保守避險標的。

台光電董座看好高階 CCL 旺到2030年 股價飆漲停重返5,000元之上

銅箔基板大廠台光電（2383）董事長董定宇日前在電路板國際展會接受訪問時表示，明年持續樂觀，看好高階CCL銅箔基板暢旺產業景氣與需求可望達2030年，激勵股價表現，22日開高走高衝上漲停5,485元，重返5,000元之上，但近午盤漲停打開，漲幅逾6%。

亞昕科技將以120元登錄興櫃 掌握 Edge AI 成長契機

功率半導體公司亞昕科技（7960）10月21日受主辦券商福邦證券邀請，舉辦興櫃前法人說明會，由董事長張恩傑、總經理黃忠勇及經營團隊說明營運成果與未來布局，預計於10月23日以每股120元參考價正式登錄興櫃。

內外資加持 台積拉尾盤

台積電昨（21）日尾盤湧現大單，推升股價由黑翻紅，終場漲15元收2,420元，成功收復5日線。距離季線也僅差一步之遙。觀察券商籌碼，富邦、永豐金、美林、兆豐、統一、國泰、大和國泰、花旗環球等八大券商受託買超金額均突破10億元，外資與本土資金同步進場，也為後續反彈行情增添想像空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。