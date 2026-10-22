液冷專案成長動能可期 法人調高雙鴻目標價

雙鴻（3324）受到泰國淹水及專案出貨遞延影響，第3季營收表現低於市場預期，法人指出，隨大型雲端服務供應商（CSP）液冷專案有所斬獲，帶動相關營收占比逐步攀升，有助利潤率及整體獲利成長，調高目標價。

大型本國投顧分析，雙鴻第3季營收978.7億元，季增12.5%，伺服器營收比重持續提升至81%，高於前一季的78%，液冷營收占比由第2季及上半年55%，進一步提升至66%，預期產品組合改善將推升毛利率，遞延出貨效應可望帶動第4季營收季增超過20%，並拉抬毛利率至30%。

法人表示，雙鴻2026年前三季液冷營收年增290%至300%，營收占比提升至 59%，高於2025年同期的26%，主要成長動能主要來自人工智慧（AI）伺服器需求，目前主力產品為水冷板及內部／機櫃分歧管，並有泰國及中國產能擴充支撐。

受惠亞馬遜ASIC出貨增加，及其他CSP分歧管及冷卻液分配裝置（CDU）銷售增加，法人預期，雙鴻2026黏液冷營收可望大幅成長約200%，2027年持續成長80%至100%，2027下半年潛在新增CDU客戶為另一動能。

雙鴻水冷板營收主要來自輝達（NVIDIA）HGX平台的雙列直插式記憶體模組（DIMM）及周邊元件高速互連（PCIe），部分來自輝達GB及VR平台的運算托盤（Compute Tray）。

隨AWS Trainium 3 Max液冷將於11 月量產，法人評估，雙鴻2026黏液冷營收占比將達62%，並於2027、2028年分別攀升達70%至75%、逾80%，帶動毛利率提升至2027年30%以上，獲利同步水漲船高。