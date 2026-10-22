美國科技股第3季獲利年增66% 台股今年獲利成長上看80% 延續多頭行情

AI疑慮再起，美股及台股最近持續震盪。法人指出，市場將接受基本面的考驗。從獲利水準來看，市場預估美國科技股第3季獲利年增66%，台股今年獲利成長率更高達79%，可望持續推動多頭行情。

主動玉山關鍵科技（00413A）擬任經理人郭明玉表示，儘管科技股短期面臨評價調整壓力，受到通貨膨脹、利率及AI投資回報疑慮等因素影響而修正，但全球產業龍頭對AI前景仍維持樂觀。

郭明玉指出，從艾司摩爾（ASML）及晶圓代工龍頭最新財報來看，AI需求與先進製程投資仍維持強勁，顯示AI半導體成長趨勢並未改變。最近市場波動並非基本面轉弱，市場後續焦點將回歸企業獲利與資本支出能否持續支持高成長預期。

郭明玉預估，2026年台灣上市公司獲利年增率可達79%，2027年仍有29%的成長空間，台股仍具挑戰50,000點的潛力。在基本面未見轉弱的情況下，短線震盪反而可視為分批布局的較佳時機。

美國科技股近密集公布財報。郭明玉指出，LSEG預估，S&P 500企業第3季獲利將年增30.7%，其中科技業獲利成長66.5%，財報表現與展望將成為驗證AI成長動能的重要指標。

另外，個別AI股出現債務壓力，「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭表示，這反映企業融資與擴張的挑戰，但並不代表AI算力需求突然消失。

羅瑤庭指出，判斷AI產業是否出現趨勢反轉，仍應觀察大型科技公司的AI投資、算力使用需求及企業獲利能否持續成長，而非僅憑個別公司的債務問題，就認定整體產業的成長故事已經結束。

羅瑤庭強調，面對AI信用風險疑慮升溫，與其因恐慌急於全面減碼，更重要的是辨識企業財務風險與產業基本面的差異。只要尚無充分證據顯示AI終端需求已經反轉，投資人就應回歸產業需求與獲利表現，理性評估長期投資機會。