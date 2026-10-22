CCL 股台光電財報28日公布 法人期待單季賺逾三股本 全年上看12股本

銅箔基板CCL股王台光電（2383）今日早盤一度攻上漲停5,485元，隨後賣壓湧出漲幅收斂至3%，台光電財報預計10月28日公布，法人期待台光電單季賺逾三股本、第4季續增，挹注全年獲利創高達11-12個股本以上表現。

台光電基本面穩健，台光電董座董定宇日前在電路板國際展會受訪提到，明年續樂觀高階CCL銅箔基板暢旺產業景氣與需求可望達到2030年，至於外界討論PTFE預期仍較難成為市場主流，台光M10 預計於今年底推出，並目標明年（2027年）開始放量；後續的 M11 則預計於 2028 年接棒，加上既有M9穩定放量與M8生命周期持續，整體帶來顯著的爆發性成長。

台光電今年上半年累計每股稅後純益已達42.46元創新高，其中第2季單季營收達472.7億元，再創單季新高，相較第1季成長43%，相較去年同期成長110%。毛利率33.9%，季增加4.5個百分點。稅後淨利98.7億元，也是單季新高，相較第1季成長84.9%，相較去年同期成長183.8%。每股稅後純益約27.55元，近三個股本，且連續六季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。

法人看好台光電第3季與第4季獲利持續走高，受惠高階材料出貨價量齊揚，以及新產能開出挹注。

台光電先前引述Prismark資料，該機構於2026年7月發布台光電2025年營收已躍升為全球整體CCL產業第一名，較2024年的第三名大幅提升，並超越生益與建滔，正式登上全球產業龍頭地位。