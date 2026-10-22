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三大法人同買傳產龍頭 台泥創一年多新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台泥董事長張安平。聯合報系資料照
台泥董事長張安平。聯合報系資料照

台股22日遭逢連假前賣壓，開高走低，盤中下跌約200點，不過台泥（1101）逆勢大漲，上漲逾4%，並一度衝上28.2元，創下波段新高，也是一年多來新高。三大法人昨日同步買超，投信也連續買超三天，顯示資金轉往保守避險標的。

台股持續在季線之上弱勢整理，昨日大漲近600點，然三大法人並無明顯買超，僅買超 5.68 億元，相對於漲點來說買超力度薄弱。今台股也出現開高走低，盤中翻黑跌逾200點，大型科技權值股多數走跌，台積電（2330）小跌0.62%，台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光（3711）投控下跌逾1%，不過聯發科（2454）在平盤附近，台光電（2383）仍有漲勢。

傳產龍頭台泥則逆勢大漲，盤中大漲逾4%，成交量放大至近7萬張。台泥日前宣布的烏克蘭投資案，董事長張安平表示，仍須取得相關競爭主管機關同意，審查程序需要逐關推進，所需時間較長。

針對營運環境，張安平表示，今年亞洲市場情況非常差，亞洲業務基本上沒有獲利， 所幸台泥歐洲業務至今年底都會賺錢。他強調，台泥近年持續投入減碳技術，但相關優勢在亞洲市場仍難以充分發揮，因台灣並沒有跨國的碳關稅，造成國內水泥業在台灣生產，受到東南亞競爭影響很大。

水泥公會理事長張剛綸表示，台灣水泥需求仍在成長，但愈來愈多市場遭進口產品取代。進口水泥主要來自印尼、越南、泰國及日本，市占率已突破三成，遠高於過去一成至一成五的正常水準。由於進口產品便宜約600元，價差有兩成，導致國內業者為維持市占率，被迫承受降價壓力。

台泥 三大法人 傳產

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