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中東情勢加劇運價高檔 萬海領先走強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中東情勢加劇，少見10月北美線運價維持在7,500美元及1萬美元高峰，隨著10月運價維持高檔，支撐貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）及物流業者台驊（2636）、中菲行（5609）等第4季營運表現，萬海今天股價表現強勁，盤中最高漲幅達到4%，股價來到121.5元，散裝船今天也全面走強，中航（2612）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）股價也上揚。

地緣政治風險推升油價上漲外，近期荷莫茲海峽貨櫃輪遇襲或是其他船舶被攻擊事件頻傳，北美線居高不下後，歐洲線運價開始感受到影響，而且現在的貨櫃輪運價，來到除了疫情期間高價，也讓貨櫃輪相關業者營運出現想像空間。

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數日前公布周運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,335美元，較前一期上漲61美元；遠東到地中海運價每TEU達3,250美元，上漲248美元，顯示歐洲及地中海航線運價同步反彈。遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）為7,525美元，較前一期下跌59美元，周跌幅0.77%；遠東到美東運價每FEU為10,405美元。

市場分析，荷莫茲海峽近期傳出三艘貨櫃輪遭攻擊，區域航運風險升高，航商須因應貨載改港、轉運及船舶調度等問題，增加市場不確定性。不過，歐洲線運價回升並非完全由戰事帶動。歐洲市場需求仍偏弱，新船運力持續投入，加上紅海繞行效應逐漸鈍化，供給面壓力仍在，後續運價能否延續漲勢，仍須觀察戰事對航線安排及有效運力的實際影響。

國內大型物流業者指出，川習會可望延長貿易休戰，並討論部分非敏感性商品降稅，加上美國港口壅塞持續，預估10月底前美國線運價仍將維持高檔。

貨櫃三雄營收方面，長榮海運9月合併營收497.11億元，年增63.75%；陽明海運營收216.99億元，年增69.94%；萬海航運營收217.75億元，年增97.63%。三家公司營收均較去年同期大幅成長，反映貨量與運價維持相對高檔，以現在的運價貨櫃輪10月的營收表現也相當可期。

展望後市，中東戰事若持續擾亂航線及船舶調度，可能進一步影響區域艙位供給，為部分航線運價提供支撐；但全球新船供給增加、歐洲需求偏弱，以及紅海航線變化，仍是牽動運價的重要因素。貨櫃航運第4季能否延續營運動能，仍須觀察戰事發展及主要航線供需變化。

中東情勢 運價 萬海

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