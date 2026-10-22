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台光電董座看好高階 CCL 旺到2030年 股價飆漲停重返5,000元之上

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照

銅箔基板大廠台光電（2383）董事長董定宇日前在電路板國際展會接受訪問時表示，明年持續樂觀，看好高階CCL銅箔基板暢旺產業景氣與需求可望達2030年，激勵股價表現，22日開高走高衝上漲停5,485元，重返5,000元之上，但近午盤漲停打開，漲幅逾6%。

董定宇表示，M10 預計今年底推出，目標明年（2027年）開始放量；M11 預計 2028 年接棒，加上M9穩定放量，將帶來顯著的爆發性成長。

在產能部分，台光電穩步在台灣、大陸、馬來西亞擴充產能，台灣觀音廠區積極擴產，產能規劃加碼三倍，預計2028 年陸續到位；馬來西亞海外布局規模大，配合下一階段需求持續推進；中國大陸也同步擴產，以在地供應為主。

台光電22日以5,335元開高後一度衝達漲停5,485元，但盤中又再打開，漲幅收斂，盤中上漲逾6%。

台光電 漲停 CCL

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