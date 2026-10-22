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泓德能源遭檢調搜索 股價跌停鎖死

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

泓德能源（6873）21日晚間發布重訊，指檢調單位昨日至公司進行調查，並調取資料，強調將全力配合檢調單位調查，並且公司營運財務一切正常，對相關財務業務無重大影響。不過泓德能源22日股價仍重挫跌停至57.4元。

泓德能源今年以來股價持續走弱，累計今年已下跌41%，時間拉長來看，則從2025年6月中的245.5元一路走跌至今，一年多跌掉超過七成。如今再傳出遭檢調搜索，股價再度探底至57.4元，創下掛牌新低。

泓德能源今年上半年累計合併營收30.78億元，營業毛利7.58億元、毛利率24.63%，營業利益1.12億元，稅後淨損2.19億元，每股虧損1.32元。其中第2季營益率轉負，每股虧損1.57元。虧損主因為原定於第2季完成交易並認列的數個日本2MW儲能案件，因相關交易條件完成時程較原規劃延後，預計遞延至第3季認列。

觀察第3季營收，8、9月營收的確逐月大增，9月營收10.61億元，更月增達129.5%，不過主因為9月營收主要來自屏東、台中地區儲能工程案件以及嘉義、台南地區漁電共生案件，依進度投入材料及工程貢獻約新台幣5.67億元。

另外，泓德能源旗下國際電力服務管理商星星電力持續擴大離岸風電布局，9月宣布與風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）再度簽署企業購售電協議（CPPA），採購「海廣風電（Formosa 6）」所產綠電，進一步擴大離岸風電採購量體。

泓德能源 檢調 跌停

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