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璞玉公司法說會11月6日起跑 洋基工程等四家公司登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
四家璞玉企業線上法說會時程。資料來源：臺灣指數公司
四家璞玉企業線上法說會時程。資料來源：臺灣指數公司

臺灣指數公司（TIP）表示，IR議合服務平台為促進企業與機構投資人IR溝通，提升企業價值表達能力，及提高兼具基本面及成長動能的優質中堅企業曝光度，自2026年4月定審公布的臺灣璞玉指數成分股中，結合寬量國際（QIC）研究，嚴選洋基工程（6691）、大銀微系統（4576）、技嘉（2376）與達興材料（5234）共四家指標企業，參加由臺灣證交所、臺灣指數公司、QIC共同合辦的「璞玉藏金、優息引路，發掘台灣中堅企業的百業冠軍」線上法人說明會系列活動。

這次活動將於11月6日至16日透過臺灣指數公司IR 議合服務平台舉行，由各企業董事長與總經理等核心高層親自說明公司長期願景與執行策略，旨在協助國內外機構投資人深度挖掘優質且具成長潛力的長線價值企業。部分活動安排直播，詳情請至官網瀏覽：https://irengage.taiwanindex.com.tw/

臺灣指數公司（TIP）表示，這次挑選四家公司，與QIC共同與企業進行深度討論、法說會簡報準備及預演工作等，並結合IR議合服務平台與QIC資源，邀約各類型機構投資人參加，藉此強化企業與機構投資人雙向溝通交流。 這次四家企業線上法說會時程如下，機構投資人可至IR議合服務平台報名參加。

這次四家璞玉企業線上法說會時程：

洋基工程（6691）─11月6日（周五）14:00

大銀微系統（4576）─11月11日（周三）16:30

技嘉（2376）─11月13日（周五）16:30

達興材料（5234）─11月16日（周一）14:30

臺灣璞玉指數聚焦優質非熱門股，以企業長短期獲利及連續三年配息指標篩選優質標的，並排除交易過熱個股。截至 2026年10月16日，臺灣璞玉指數報酬率已超過20%。IR議合服務平台此次結合寬量國際產業深度研究，共同協助企業價值溝通，期望讓優質企業的真實價值能有效傳遞至國內外投資人，共同看見台灣璞玉企業的長期發展潛力。

法說 洋基 公司法

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