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內外資加持 台積拉尾盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）昨（21）日尾盤湧現大單，推升股價由黑翻紅，終場漲15元收2,420元，成功收復5日線。距離季線也僅差一步之遙。觀察券商籌碼，富邦、永豐金、美林、兆豐、統一、國泰、大和國泰、花旗環球等八大券商受託買超金額均突破10億元，外資與本土資金同步進場，也為後續反彈行情增添想像空間。

台積電昨日早盤以2,425元開出後震盪走低、盤中高點一度達2,435元，最低下探至2,400元整數關卡。最後一盤在特定買盤進場拉抬下，爆出5,574張大量，一舉將股價從平盤的2,405元向上頂至2,420元、上漲15元作收。

值得注意的是，八大公股行庫旗下券商昨持續買超34億元挺台股，單是台積電一檔買超金額便達30億元之多；而公股券商累計已經連11買，合計金額達1,956.5億元。

法人分析，台積電昨日收盤價順利越過5日線，技術指標KD已達超賣區、RSI略微回升，MACD綠柱體微縮，仍處弱勢整理格局。短線須留意能否站上季線後持續向上收復月線。

另外，觀察昨日主要券商受託買超金額前十強與張數情況，以富邦證券受託買超1,077張、26億元居冠，再來是永豐金證券790張、19億元，美林證券715張、17.3億元緊追在後，兆豐證券也有617張、14.9億元，統一證券601張、14.5億元。

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