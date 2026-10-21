勝一上季EPS 2.44元

勝一（1773）昨（21）日公布第3季財報，單季稅後純益7.31億元，年增33.15%，每股純益（EPS）2.44元，再寫單季歷史新高；前三季稅後純益20.45億元，年增36%，EPS 6.82元，也創同期新高。

勝一董事會並決議，為因應半導體先進製程需求，加碼投資28.24億元，增建PMA相關生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產。

勝一今年第3季營收40.21 億元，年增37.73%；稅後純益7.31億元，年增33.15%，EPS2.44元。前三季累計營收106.73億元，年增25%；稅後純益20.45億元，年增36%；EPS6.82元。其中，前三季獲利已超越2025年全年，第三季單季營收亦創歷史新高。

展望全年表現，勝一指出，受惠於半導體高附加價值電子化學品需求及出貨量成長，獲利增幅優於營收，今年營運可望再創佳績。

勝一表示，隨半導體先進製程需求擴大，目前電子級產品營收占比，已由2025年的73.1%，提升至74.3%；勝一也指出，將持續深化高純度電子級溶劑技術與產品布局。