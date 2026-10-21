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橘子遊戲改版 搶連假商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商橘子（6180）昨（21）日宣布旗下人氣遊戲《新楓之谷》迎來全新改版，並祭出多項虛擬寶物好康活動，卡位光復連假遊戲商機。

據悉，《新楓之谷》年度慶典「星夜馬戲團」即日起至12月1日盛大展開，遊戲內容大幅更新，且為日後年度改版預先暖身，藉此提升玩家黏著度。

展望未來，橘子董事長劉柏園曾指出，公司積極拓展AI與遊戲業務，前者預計明年起顯著貢獻，而後者因近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷挹注，有望帶動第3季單季轉盈，且下半年將賺贏上半年。

橘子旗下持股七成的雲力橘子負責相關業務，日前也已啟動AI新戰略，預計投入中大型算力中心計畫，初期投資5億元，未來不排除視專案及企業客戶需求提高投資。

據悉，目前橘子已著手將新北市中和機房擴建升級為「邊緣 AI（Edge AI）算力中心」，已經有不少客戶洽商算力需求，預期明年起就能開始顯著貢獻業績，同時也不排除增資雲力橘子，拉攏更多合作夥伴加入。

劉柏園強調，橘子不會放棄既有的遊戲本業，但會將AI與AIDC業務打造為推升營運成長的第二隻腳。

劉柏園 連假 橘子

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