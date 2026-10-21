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安勤揪伴 強化資安布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠安勤（3479）強化資安布局，宣布與義大利物聯網資安業者Exein展開合作，將Exein Analyzer導入產品資安與生命周期管理流程，協助客戶掌握產品軟體組成、識別資安風險，並制定適當的修補或緩解措施，為歐盟《資安韌性法》（CRA）等國際資安規範預作準備。

安勤指出，隨著歐盟《資安韌性法》將資安責任延伸至產品設計、上市及後續維護階段，製造商須持續掌握軟體組成、管理漏洞並備妥相關技術文件。

專注於實體AI系統嵌入式安全業者Exein，提供軟體分析與執行階段安全技術。其中，Exein Analyzer可分析韌體二進位檔或軟體物料清單（SBOM），辨識軟體元件、版本及已知漏洞，協助評估潛在風險與處理優先順序。

安勤此次合作的差異，在於不只導入單一資安工具，而是以實際產品平台為基礎，將軟體分析、執行階段防護、系統整合及生命周期維護納入產品開發與交付流程。

安勤今年9月營收9.53億元，月減0.8%、年增15.3%；累計安勤今年前三季營收74.46億元，年增17%，為同期新高。

安勤先前指出，在醫療、零售及半導體應用加持下，下半年業績可望較上半年雙位數成長，預期今年全年營收首度突破百億大關，再創新高。此外，下半年毛利率可望維持去年平均水準，甚至略高；且由於目前訂單能見度已看到明年第3季，對於2027年業績雙位數成長也深具信心。

資安 布局 韌性

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