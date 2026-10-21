台積電昨（21）日尾盤湧現大單，推升股價由黑翻紅，終場漲15元收2,420元，成功收復5日線。距離季線也僅差一步之遙。觀察券商籌碼，富邦、永豐金、美林、兆豐、統一、國泰、大和國泰、花旗環球等八大券商受託買超金額均突破10億元，外資與本土資金同步進場，也為後續反彈行情增添想像空間。

2026-10-22 02:53