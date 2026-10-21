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台表科拉高資本支出

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

PCBA╱SMT廠台表科（6278）昨（21）日股價收漲停板316.5元，台表科今年已拉高今年資本支出，並預計2027年持續擴產應以支應光通訊模組等需求，9月自結每股純益1.31元，獲利已相當於第2季47%。

展望未來，台表科日前表示，2027年預計再增加約十至15條線，包含越南八條線，以及印度、墨西哥等持續擴充。

台表科先前表示，維持正面看待下半年記憶體模組應用需求。台表科先前提到，公司2026年預計會增加十條線，2026年營收目標力拚年增5-10%；觀察終端應用，記憶體最好，至於面板和美系客戶上半年出貨優於預期。

法人看好台表科受惠記憶體需求，並承接美系大廠訂單，今年隨著DDR記憶體模組出貨暢旺與相關業務需求強勁相關營收占比可望提升。台表科統計，去年記憶體占營收比重約15%。

台表科在2025年SMT產線擴增至240條線，較2024年約230條線提升，擴增包含越南廠增加三條線，以及中國大陸合肥、印度廠分別各增四條線，應對車用與網通、市場產能布局調度、基地台網通等不同需求，近期持續推進越南廠區等擴充計畫。

資本支出 光通訊 記憶體模組

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