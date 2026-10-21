安克睡眠醫材在美報佳音

安克生醫（4188）加速智慧醫材國際商業化，旗下睡眠醫材產品於美國史丹佛睡眠醫學中心，成功透過既有醫療處置代碼獲得美國聯邦醫療保險（Medicare）支付檢測費用，為拓展美國市場建立重要實例。

另一產品「AI甲狀腺超音波電腦輔助診斷軟體」則推進國內健保暫時性支付審查，並與國際AI醫療影像平台合作，拓展全球通路。

美吾華、懷特、安克生技集團昨（21）日舉行聯合法說會。安克董事長暨總經理李伊俐表示，將持續深化臨床實證與國際合作，推動智慧醫材應用及商業化，拓展長期營運成長機會。

安克指出，睡眠醫材產品持續深化臨床應用與海外市場布局，自2019年起合作的美國史丹佛睡眠醫學中心，已逐步將產品導入臨床流程，應用範圍從篩檢延伸至治療評估與轉介，並透過既有醫療處置代碼，成功獲得美國聯邦醫療保險支付檢測費用，為產品在美國市場的商業化發展建立重要實例。

海外市場方面，安克指出，土耳其已完成設備出貨及臨床導入，杜拜據點持續升級應用，並洽談英國市場合作，推進設備銷售與軟體訂閱服務，擴大智慧醫材國際布局。

AI甲狀腺超音波電腦輔助診斷軟體同步推進國內健保支付及國際通路拓展。安克表示，目前產品已獲全台逾30家醫療院所採用，預計第4季向相關專家提出健保暫時性支付HTR計畫，推進後續真實世界數據收集。

國際市場方面，安克正與CARPL、deepc及SECTRA等醫療影像平台推動技術整合與合作洽談，期望透過平台既有的醫院網絡，加速產品拓展海外市場，擴大AI醫療影像技術的臨床應用。