臻鼎大擴產 衝智慧製造

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）總經理簡禎富昨（21）日表示，因應AI需求強勁，臻鼎22棟智慧新廠建設中，正進一步提升製程管理效率，加速新產品導入與新廠良率爬坡，讓智慧製造不僅成為技術優勢，更逐步轉化為生產效率、人均產值與獲利能力提升。

簡禎富昨天應邀參與TPCA展舉辦的「AI賦能・全球布局趨勢論壇」時，釋出上述看法。

他說，集團將持續深化「One ZDT」平台優勢，掌握AI伺服器、高速光模組、IC 載板及邊緣AI等高階應用的成長機會，透過技術升級、智慧製造與全球產能布局的相互結合，將持續擴大的高階PCB市場機會轉化為長期營收與獲利成長動能。

面對全球AI基礎建設持續擴張及供應鏈重組趨勢，簡禎富強調，臻鼎正透過「OneZDT、One Team」策略，將成熟基地累積的製程經驗、品質標準與智慧製造能力延伸至全球新廠，結合數位化管理與供應鏈夥伴的在地支援，加速新產能進入穩定量產。

簡禎富指出，隨著AI基礎建設快速發展，高階PCB正朝向更高傳輸速度、更高互連密度及更複雜的製程技術演進，未來產業競爭的關鍵，將從技術與產能規模，進一步延伸至智慧製造效率、全球量產能力及供應鏈整合實力。 如何將技術突破快速轉化為兼具品質、良率與交付能力的規模化量產，將成為決定企業長期競爭力的重要關鍵。

臻鼎長期深耕高階PCB技術與智慧製造，簡禎富表示，目前集團於大陸、泰國及高雄共擁有28棟工廠，另有 22 棟新廠建設中、九棟新廠規劃中，新增廠房均將朝高度自動化、數位化及 AI 賦能的智慧工廠方向發展。

他說，臻鼎率先於 PCB 產業導入半導體設備通訊標準SECS/GEM，涵蓋150家供應商、超過1,000種設備類型及 5,000 多台設備，建立高度標準化的數位製造體系。集團持續將AI導入設備監控、異常預警、良率分析及生產管理，部分AI應用案例已實現節省九成作業時間。

透過AI與大數據分析，臻鼎正進一步提升製程管理效率，加速新產品導入與新廠良率爬坡，讓智慧製造不僅成為技術優勢，更逐步轉化為生產效率、人均產值與獲利能力的提升。