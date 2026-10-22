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元太攻日本電子看板 攜手富士軟片

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
元太科技與日本富士軟片影像系統公司宣布共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場。圖為富士軟片影像系統董事豐福貴司（Takashi Toyofuku，左）、元太科技總經理洪集茂。元太／提供
元太科技與日本富士軟片影像系統公司宣布共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場。圖為富士軟片影像系統董事豐福貴司（Takashi Toyofuku，左）、元太科技總經理洪集茂。元太／提供

元太（ 8069）昨（21）日宣布與日本富士軟片影像系統公司合作，共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場，初期將聚焦日本鐵路產業。預計2027年起陸續推出彩色大尺寸電子紙看板產品。

元太累計今年前九個月合併營收287.85億元，年減1.1%。元太表示，受到消費性產品第3季旺季不旺影響，今年的營收最高點將落在第4季。

考量日本鐵路產業面臨人力短缺，以及傳統紙張海報在印刷、運輸、張貼與汰換等環節所衍生的成本持續增加，電子紙已逐漸成為鐵路產業尋求傳統紙本資訊載體替代方案的新選擇。電子紙電子看板可透過數位方式更新內容，協助業者簡化資訊更新流程、減少紙張等材料的使用與浪費，並提供更即時且具彈性的資訊傳遞方式。

元太總經理洪集茂表示，元太在大尺寸及彩色電子紙技術持續進步，更明確看見電子紙取代日本交通產業傳統印刷海報的龐大潛力。電子紙兼具紙張的視覺呈現效果與數位內容更新的彈性，能協助企業簡化內容更新流程、降低印刷及材料浪費，並以極低的耗電量提供即時資訊。

富士軟片影像系統董事豐福貴司（Takashi Toyofuku）表示，富士軟片影像系統在影像、印刷、色彩管理及品質控管等領域的專業，與元太在電子紙技術上的領先優勢高度互補。透過雙方技術與能力的結合，以及既有的客戶關係，將進一步加速大尺寸電子紙在日本市場的導入，首先從鐵路廣告及資訊看板應用開始，未來也將逐步拓展至其他產業。

雙方並公布開發彩色電子紙產品的尺寸與上市時程。其中：55 吋 E Ink Marquee規劃今年12月推出樣品；2027 年3月進入量產。另外，B1 大小E Ink Marquee產品，預計2027年10月推出樣品，2028年1月進入量產。

元太 日本 電子紙

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