達麗明年迎交屋高峰期

達麗建設（6177）董事長謝志長表示，明年房市逐步回歸正常軌道，只要台股持穩加上選舉落幕，交易量可望復甦。達麗明年將迎來交屋高峰期，四大案完工量達246億元，未來八年平均每年完工量逾200億元，動能無虞。謝志長指出，身為業者對市場沒有悲觀的權利，事實上，住宅市場始終存在自住及換屋需求，只要產品符合購屋族實際需求，仍有銷售空間，因此對明年房市維持正向看法。

在產品策略方面，謝志長表示，達麗未來將以六都為主要推案區域，產品規劃聚焦市場需求，不以高單價、高總價住宅為開發重心，持續掌握自住及換屋客層。

完工量上，達麗明年將迎來完工交屋高峰，總銷66億元的北士科「達麗河蘊」，預計今年11月取得使用執照，認列時間將落在明年第1季。