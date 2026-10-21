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晟田、寶一新單成長可期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

波音旗下737 Max系列最大機型737 Max 10，正式取得美國聯邦航空總署（FAA）認證，該款機型採用CFM國際的LEAP-1B發動機，發動機零組件供應商晟田（4541）和寶一昨（21）日均表示將可直接受益，在手新單增長可期。

據了解，FAA 20日完成了對波音737 MAX系列中最新、機身最長的機型—MAX 10的認證，這為波音公司在未來幾個月內開始交付該機型掃清了障礙。

波音表示，MAX 10完善了737 MAX系列機型，該系列為航空公司提供了高效、靈活的單通道飛機產品。作為該系列中最大的機型，MAX 10在通用架構的基礎上將各項性能提升到了新的高度。

全球已有超過30家航空公司購買了MAX 10型飛機，迄今為止訂單總數已達1, 555架，占737 MAX項目當前訂單總量的30%以上，預計未來數月開始交付。

可望有新單進帳的晟田表示，已向櫃買中心送件申請7億元的現金增資案（SPO），資金將用於擴產。其中，裝置投資約2.1至2.2億元，預計明年第1季到位，主要支應LEAP-1B引擎懸塊增量需求；新廠房投資約5億元，預計明年4月完工、6月新產能開出。此外，半導體客戶亦提出產線轉換需求，公司已預留空間。

另法人並指出，波音737 MAX月產能已獲FAA核准提升至47架，明年續增至52架；而空巴A320組裝量明年達70架，航太需求能見度明確；同時，機隊平均機齡達15.2年歷史新高，維修換件需求亦明顯提升，將可進一步挹注晟田和寶一兩家零組件供應商營運表現。

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