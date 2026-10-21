士電在手訂單逾600億

北美AI資料中心需求爆量，士電訂單滿手。士電（1503）總經理郭約瑟表示，目前國內外在手訂單逾600億元，其中北美訂單有七到八成都來自AIDC相關需求，預期北美市場明年迎來大爆發，推升明年營收年增將逾三成。

士電參加「2026年電子產業科技展」，郭約瑟親自在會場介紹士電相關電力設備優勢與競爭力，談到明年營運狀況，郭約瑟表示，北美市場需求實在龐大，除了AIDC建置熱潮外，美國還有十年基建大計劃，現在最重要的就是趕緊開出新產能，以因應供不應求的市況。

在手訂單方面，郭約瑟表示，目前北美市場的訂單結構之中，約有七至八成來自AIDC，其餘則為傳統變電所、電網更新及基礎建設相關需求，顯示AI已成為推動北美業務成長的主要動能。

產能上，士電T4廠瞄準美國AIDC建設商機，主要以生產230、345kv等中大型變壓器為主，預計2028年全面量產，郭約瑟表示，每新增一座工廠，依產能規模與產品組合不同，可望帶來約25%的營收成長潛力，而隨著既有廠區及新廠產能持續開出，整體產能可望再提升約三成。

除了重電設備外，工程事業也將成為士電另一大成長動能。士電指出，目前持續布局離島發電、台鐵電力系統及相關公共工程，隨著國內電力基礎建設投資增加，相關統包工程及設備需求均可望持續成長。

值得一提的是，士電近來積極搶攻表後儲能市場，預期2027年營收有望較今年倍增，成為公司布局能源轉型的重要成長引擎。

郭約瑟表示，目前儲能市場採取多元合作策略，積極結合不同電池技術及系統整合業者，擴大企業端儲能應用。