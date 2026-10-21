台積電自建小型模組化反應器（SMR）園區有譜，官方一個月內提評估報告。特殊鋼大廠榮剛（5009）董事長王炯棻表示，榮剛進軍新型核電高科技材料供應鏈，部分核電材料已完成認證，其他高規格認證持續推進，積極協助台積建構新型核電。

AI、半導體大廠用電量持續擴大，立委昨（21）日在立法院經濟委員會質詢時指出，核能產業公協會建議由台積電、聯電等用電大戶，或半導體產業園區規劃SMR園區，要求經濟部與國科會研究具體做法，包括法規修正及推動時程，並於一個月內提出政策規劃與可行性報告。王炯棻指出，榮剛本身就是波音與西屋的合格材料生產商，面對不同新型核電系統廠商的個別認證要求，公司將持續爭取更多供應鏈資格。目前榮剛也與清大合作，並接觸美國新型核電新創業者，擴大技術及產業合作。

榮剛的競爭優勢，在於長年耕耘特殊鋼、高階合金及能源設備材料，並非等到SMR話題升溫才投入。公司從早期供應奇異（GE）發電機組材料，逐步切入核電領域，已取得西屋、西門子及三菱等國際設備業者相關供應資格，累積核電材料供應實績。

國際能源總署（IEA）預估，全球SMR投資額至2030年將增至每年逾250億美元，2050年累計投資規模可達6,700億美元，約新台幣21兆元，全球部署逾1,000座SMR，為核電設備及關鍵材料帶來長期需求。

核電設備必須承受高溫、高壓及輻射環境，反應爐內部構件、壓力容器等所需特殊鋼與高階合金，均有嚴格認證要求。榮剛已具備既有核電材料供應資格，將依SMR、MMR系統業者要求，逐步完成相關認證，爭取新一代核電設備採購商機。

清大教授葉宗洸日前指出，台積電南部先進製程廠用電需求龐大，可將數座SMR集中設置於特定區域，再透過微電網供電至各廠區，形成自發自用的SMR園區。

不過，企業自行開發經營核電設施，仍須突破現行法規限制。隨著國內新型核電議題升溫，榮剛已展開布局。王炯棻昨日受訪表示，進軍新型核電高科技材料供應鏈，是榮剛下一步發展方向，相關認證與國際合作持續推進，積極爭取全球新型核電商機。