南仁湖雙案並進 衝營運

南仁湖（5905）昨（21）日舉行法說會指出，屏東舊酒廠停車場BOT案，及由富邦人壽委託經營的「高雄海洋館」預計分別於2028年第3季、2029年第2季完工營運，將有助營運表現。

南仁湖表示，受益旗下服務區營運好轉，及「文化艾美」建案完銷、交屋入帳，今年上半年由虧轉盈，獲利0.16億元，每股純益0.06元。

展望前景，首先在建案開發方面，總銷6.6億元的「艾美巨蛋」建案，目前銷售率達94%，該案位於左營新福段精華區，環繞漢神百貨商圈、瑞豐夜市、富邦商場、崇德商圈，預計明年第1季可完成全部交屋。

BOT方面，屏東舊酒廠停車場整體開發興建移轉營運案，位處屏東民族路與仁愛路交叉口，已簽訂50年OT加BOT案，其中有622個車位的停車場為OT案、飯店結合商場為BOT案，預計2028年第3季開幕營運。

該BOT開發案為地下二層、地上六層複合式建築，與府城客運合資開發與經營，由轉投資的品川公司負責專案運營。

其次是與富邦人壽簽訂的「高雄海洋館」委託經營案，打造南台灣第一座城市型海洋館，樓地板面積2,420坪，自完工點交後營運期20年，預計2029年第2季完工營運。

另外，南仁湖成立「平實森活公司」標得台南平實轉運站BOT案，專責運營70年，總投資金額約73億元。該基地屬車站專用區，面積1.42公頃，位於中華東路小東路口（平實公園旁），是未來台南捷運系統「藍線」和「綠線」交會點，規劃有捷運、客運、商辦、旅館等設施。