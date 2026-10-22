BT載板四雄目標價 高盛全面上調

高盛證券釋出報告指出，BT載板產業供需缺口持續擴大，將從今年的1%，擴大到2027年的11%，再放大到2028年的14%。台廠中，高盛全面調高BT載板四雄目標價。

台股中，高盛首選南電（8046），目標價從2,500元上調到2,700元，景碩從1,125元上調到1,515元，臻鼎-KY從925元上調到1,025元，都維持「買進」評等；欣興從1,220元微升到1,270元，維持中立評等，基於正逐步轉移部分BT載板產能。

高盛更新BT載板產業模型，相較2021年舊版本，考量到兩項主要因素。首先是記憶體載板需求穩健成長，2026-2028年年複合成長率（CAGR）高達41%，占BT載板2026年整體潛在市場（TAM）的68%、占2027年的74%。至於整體BT載板TAM，在2026-2028年的CAGR為32%。

其次，產能成長率低於2020-2022年上一波周期，當時CAGR為9%，這一波2026-2028年CAGR只有6%，原因是未來數季（甚至數年）主要亞洲供應商持續將BT載板產能轉移到ABF載板。

報價方面，高盛表示，雖然BT載板2026年平均價格上揚10%，但預估臻鼎-KY在2027年漲價26%、2028年漲15%；景碩在2027年漲價41%、2028年漲26%；南電在2027年漲價38%、2028年漲28%；欣興在2027年漲價32%、2028年漲27%。因此，從2026-2028年，這四家公司BT載板獲利CAGR分別為46%、73%、75%、35%。

根據高盛的產業調查，mSAP已成為1.6T光收發模組供應鏈中供給最受限制關鍵環節。高盛預估，年初以來產品價格已上漲20%-30%後，未來12個月mSAP產品價格仍將再上漲至少10%-20%。臻鼎-KY在mSAP市占率領先，未來數年營收及獲利展望佳。

半年多來大多數投資人聚焦ABF載板相關機會，但高盛認為，BT載板產品同樣將受惠於未來數年漲價循環。BT載板漲價及獲利前景改善，加上對mSAP產業前景更趨樂觀，高盛認為臻鼎-KY、景碩及南電是主要受惠者，因此將三檔個股目標價分別上調10.8%、34.6%及8%。