義隆攻AI、無人機 從影像與通訊應用切入

全球筆電觸控IC龍頭義隆（2458）積極發展AI產品線，並從相關AI影像與通訊應用兩路並進，切入無人機領域。據了解，義隆今年整體AI相關業績占比將逾一成，明年會更高。

義隆攜手無人機大廠雷虎科技，於台北國際電子展展示最新一代「國產AI智慧平戰轉換無人機平台暨先進手持式地面站全方位解決方案」，結合半導體晶片、AI影像感知模組與無人機、手持式地面控制站（GCS）等，呈現實體產品與自主供應鏈生態系。

義隆董事長葉儀晧指出，對於固定翼無人機，該公司主要推出多顆攝影鏡頭搭配AI BoX影像模組方案，已經開始小量出貨，可能於明年第2季後有機會放量。

同時，針對多旋翼無人機，還可搭配義隆開發出的避障模組，基本上是四顆鏡頭加上AI BoX，也可依照客戶需求配置更多鏡頭，預計相關效益於明年將可逐漸發酵。其鏡頭也能選擇低照度產品，在幾乎缺乏光源的情況下也能辨識影像。

另外，義隆集團也有無人機降落的地面測距偵控方案，預計今年可量產，目前可測距離為6公尺，預計將來要往提高為8至10公尺方向發展。

義隆還有無人機群飛控制方案，以及沒有GPS的情況下，可依照地圖特徵點比對進行視覺導航的方案。葉儀晧表示，前述地圖數據可儲存在手持式地面控制台中，這樣能儲存大量資料，也能儲存在無人機當中。

若原本不具備AI功能的無人機，也可以透過搭配義隆的手持式地面控制台來運作。義隆甚至還讓相關產品可依照應用別不同，選擇不同人機界面與內建資料庫。手持式地面控制台相關方案同樣預計於明年可逐漸開花結果。