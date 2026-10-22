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驊宏資9月每股純益0.12元 誠美材每股淨損0.16元
資服廠驊宏資（6148）遭列注意股票，昨（21）日應主管機關要求，公布自結9月歸屬母公司業主淨利500萬元，年減44.4%，每股純益0.12元。
驊宏資主要業務範圍包括系統整合應用服務、資通訊產品代理銷售、金融業應用系統的開發與建置，以及以 AI、雲端及大數據應用為重點發展的策略性產品等。
法人預期，隨著更多AI應用持續落地，政府及企業端對系統整合及添加新功能的需求將不斷增加，驊宏資後續業績成長可期。
【記者劉芳妙／台北報導】偏光片大廠誠美材（4960）遭列注意股票，昨（21）日應主管機關要求，公布自結9月稅後淨損8,900萬元，每股淨損0.16元。
誠美材近年積極投入半導體先進封裝材料應用，近日傳出已申請抗翹曲複合膜，據了解，已有載板廠接觸中，惟目前仍未送樣。
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