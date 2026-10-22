聽新聞
0:00 / 0:00

驊宏資9月每股純益0.12元 誠美材每股淨損0.16元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

資服廠驊宏資（6148）遭列注意股票，昨（21）日應主管機關要求，公布自結9月歸屬母公司業主淨利500萬元，年減44.4%，每股純益0.12元。

驊宏資主要業務範圍包括系統整合應用服務、資通訊產品代理銷售、金融業應用系統的開發與建置，以及以 AI、雲端及大數據應用為重點發展的策略性產品等。

法人預期，隨著更多AI應用持續落地，政府及企業端對系統整合及添加新功能的需求將不斷增加，驊宏資後續業績成長可期。

【記者劉芳妙／台北報導】偏光片大廠誠美材（4960）遭列注意股票，昨（21）日應主管機關要求，公布自結9月稅後淨損8,900萬元，每股淨損0.16元。

誠美材近年積極投入半導體先進封裝材料應用，近日傳出已申請抗翹曲複合膜，據了解，已有載板廠接觸中，惟目前仍未送樣。

雲端 業績 每股純益

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

驊宏資獲利／9月自結稅後淨利500萬元 EPS 0.12元

誠美材、凱崴 四檔放閃

鈺齊Q3每股賺0.68元

臻鼎、南電 權證認購發光

相關新聞

元太攻日本電子看板 攜手富士軟片

元太（ 8069）昨（21）日宣布與日本富士軟片影像系統公司合作，共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場，初期將聚焦日本鐵路產業。預計2027年起陸續推出彩色大尺寸電子紙看板產品。

內外資加持 台積拉尾盤

台積電昨（21）日尾盤湧現大單，推升股價由黑翻紅，終場漲15元收2,420元，成功收復5日線。距離季線也僅差一步之遙。觀察券商籌碼，富邦、永豐金、美林、兆豐、統一、國泰、大和國泰、花旗環球等八大券商受託買超金額均突破10億元，外資與本土資金同步進場，也為後續反彈行情增添想像空間。

義隆攻AI、無人機 從影像與通訊應用切入

全球筆電觸控IC龍頭義隆（2458）積極發展AI產品線，並從相關AI影像與通訊應用兩路並進，切入無人機領域。據了解，義隆今年整體AI相關業績占比將逾一成，明年會更高。

BT載板四雄目標價 高盛全面上調

高盛證券釋出報告指出，BT載板產業供需缺口持續擴大，將從今年的1%，擴大到2027年的11%，再放大到2028年的14%。台廠中，高盛全面調高BT載板四雄目標價。

南仁湖雙案並進 衝營運

南仁湖（5905）昨（21）日舉行法說會指出，屏東舊酒廠停車場BOT案，及由富邦人壽委託經營的「高雄海洋館」預計分別於2028年第3季、2029年第2季完工營運，將有助營運表現。

力積電明年報價喊漲

力積電（6770）總經理朱憲國昨（21）日於法說會表示，成熟製程產能持續吃緊，價格持續看升，力積電不僅本季營運樂觀，2027年報價目標再漲一至二成，該公司正與客戶洽談長約、綁定價量，產能優先分配給長約客戶，明年展望也正向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。