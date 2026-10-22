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鑫創電子開案量躍進
隨著全球國防自主化、智慧交通及工業自動化加速導入邊緣AI，工業電腦廠鑫創電子（6680）積極擴大三大核心市場布局，公司表示，今年新專案與新產品開案量比去年同期多逾五倍，顯示市場拓展與產品開發動能持續升溫。
鑫創電子9月營收5,627萬元，月減8.5%，年減13.6%；前三季營收4.48億元，年增17%。法人看好，隨著相關專案持續開出，有望帶動鑫創電子業績成長。
鑫創電子持續深化軍工市場布局，其強固型邊緣AI平台已應用於國際國防系統整合商的無人地面載具專案，支援自主導航、多感測器融合及運動控制，協助提升自主系統在複雜環境中的運作效率與可靠性。
鑫創電子旗下ABOX-5221 ThermoSiphon液冷強固型邊緣AI電腦，近期榮獲2026年美國軍工航太電子創新獎最高榮譽白金獎。市場看好，有利鑫創電子在軍工領域後續接單。
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