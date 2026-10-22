聽新聞
0:00 / 0:00

鑫創電子開案量躍進

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

隨著全球國防自主化、智慧交通及工業自動化加速導入邊緣AI，工業電腦廠鑫創電子（6680）積極擴大三大核心市場布局，公司表示，今年新專案與新產品開案量比去年同期多逾五倍，顯示市場拓展與產品開發動能持續升溫。

鑫創電子9月營收5,627萬元，月減8.5%，年減13.6%；前三季營收4.48億元，年增17%。法人看好，隨著相關專案持續開出，有望帶動鑫創電子業績成長。

鑫創電子持續深化軍工市場布局，其強固型邊緣AI平台已應用於國際國防系統整合商的無人地面載具專案，支援自主導航、多感測器融合及運動控制，協助提升自主系統在複雜環境中的運作效率與可靠性。

鑫創電子旗下ABOX-5221 ThermoSiphon液冷強固型邊緣AI電腦，近期榮獲2026年美國軍工航太電子創新獎最高榮譽白金獎。市場看好，有利鑫創電子在軍工領域後續接單。

鑫創 營收 業績

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鑫創電子奪美國軍工航太電子創新白金獎 新專案數量突破去年同期5倍

六俊電機10月22日登錄興櫃 無人機與機器人市場成新成長引擎

電力景氣連18紅！半導體用電單月45億度寫新高 估全年破500億度

大世科開盤即收盤 股價強勢跳空漲停

相關新聞

元太攻日本電子看板 攜手富士軟片

元太（ 8069）昨（21）日宣布與日本富士軟片影像系統公司合作，共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場，初期將聚焦日本鐵路產業。預計2027年起陸續推出彩色大尺寸電子紙看板產品。

內外資加持 台積拉尾盤

台積電昨（21）日尾盤湧現大單，推升股價由黑翻紅，終場漲15元收2,420元，成功收復5日線。距離季線也僅差一步之遙。觀察券商籌碼，富邦、永豐金、美林、兆豐、統一、國泰、大和國泰、花旗環球等八大券商受託買超金額均突破10億元，外資與本土資金同步進場，也為後續反彈行情增添想像空間。

義隆攻AI、無人機 從影像與通訊應用切入

全球筆電觸控IC龍頭義隆（2458）積極發展AI產品線，並從相關AI影像與通訊應用兩路並進，切入無人機領域。據了解，義隆今年整體AI相關業績占比將逾一成，明年會更高。

BT載板四雄目標價 高盛全面上調

高盛證券釋出報告指出，BT載板產業供需缺口持續擴大，將從今年的1%，擴大到2027年的11%，再放大到2028年的14%。台廠中，高盛全面調高BT載板四雄目標價。

南仁湖雙案並進 衝營運

南仁湖（5905）昨（21）日舉行法說會指出，屏東舊酒廠停車場BOT案，及由富邦人壽委託經營的「高雄海洋館」預計分別於2028年第3季、2029年第2季完工營運，將有助營運表現。

力積電明年報價喊漲

力積電（6770）總經理朱憲國昨（21）日於法說會表示，成熟製程產能持續吃緊，價格持續看升，力積電不僅本季營運樂觀，2027年報價目標再漲一至二成，該公司正與客戶洽談長約、綁定價量，產能優先分配給長約客戶，明年展望也正向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。