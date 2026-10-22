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力積電上季每股純益1.38元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

力積電（6770）昨（21）日公布第3季稅後純益65億元，季增97.5%，每股純益1.38元，單季產能利用率由第2季的87%升至97%；毛利率47.5%，季增19.3個百分點。前三季稅後純益240.2億元，每股純益5.42元。

力積電第3季合併營收213.4億元，季增23.4%，年增80.2%；毛利率較去年同期由負轉正，營益率36.7%，季增15.4個百分點，同樣較去年同期轉正；稅後純益則較去年同期虧損27.3億元大幅轉盈。

力積電前三季合併營收522.1億元，年增52.5%；毛利率31.5%、營益率49.3%，均較去年同期由負轉正；稅後純益240.2億元，較去年同期虧損71.6億元轉盈，每股純益5.42元。前三季獲利包含首季出售銅鑼廠認列的處分利益。

力積電表示，第3季晶圓出貨約41.6萬片，受銅鑼廠設備搬遷影響，較第2季略減，惟平均售價（ASP）上升，持續帶動營收成長。隨產能利用率提高，閒置產能損失也由第2季16.6億元降至1.7億元，大幅收斂近九成。

產品組合方面，DRAM與Flash合計占第3季營收約63%，DRAM代工價格隨市場行情逐步反映，推升記憶體營收比重。邏輯代工則受惠電源管理IC與車用產品需求、高毛利產品增加，帶動歐美營收占比由第2季23%升至28%。

不過，3D AI代工營收占比由第2季5.4%降至第3季1.4%。力積電說明，主要受到銅鑼廠設備拆卸、搬回新竹期間生產暫停影響，加上記憶體及其他業務營收擴大，稀釋其占比，目前正於新竹廠區重建產線、恢復產能。

營收 每股純益 力積電

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