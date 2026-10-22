台灣大買精誠 公平會准了

台灣大（3045）旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠股權，昨（21）日獲公平會決議同意雙方結合。台灣大指出，目前尚待有效應賣股數達1億617萬4,796股、約占精誠已發行股份39%的成就條件，最高預定收購1億5,790萬979股、約占58%。

台灣大表示，此次公開收購時間將延長至11月5日下午3時30分，收購條件均維持不變，精誠股東可在資訊更明確的情況下，有更充裕的時間評估收購條件。

台灣大說，目前基於相關法規及資訊揭露原則，不會對外揭露或評論每日的應賣股權數字，後續如達到依法應公告的條件或重要里程碑，將依規定辦理公告。

台灣大強調，台灣大與精誠資訊結合後在跨售、AI與區域化布局上產生長期綜效，股東可充分評估這次公開收購的價值。

公平會表示，台灣大透過全資子公司台信電訊，公開收購精誠資訊39%至58%股份，結合後合計持股將超過50%。經評估，本案無顯著競爭疑慮，且有助整合電信與資訊服務資源，因此決議不禁止結合。