德微接單旺！加速擴產 拚明年Q2前產能擴增十倍

功率半導體廠德微（3675）受惠AI電源需求暢旺、安世半導體轉單效應發酵，正加速擴充新封裝產能，目標明年第2季前月產能增至3,000萬顆，較原先規模大增十倍；旗下晶圓廠亞昕科技同步強攻高階功率元件，集團從晶圓製造到封裝測試擴大布局，搶搭AI及供應鏈重組商機。

德微總經理朱鴻鈞表示，從事產業多年，未曾見過景氣如此好，母公司達爾已與國際大客戶洽談未來新產品，德微掌握產品發展方向，提前布局新封裝產能，因應後續訂單需求。

德微規劃，新封裝月產能由原先300萬顆，擴增至今年底2,000萬顆，明年第2季前進一步達3,000萬顆。朱鴻鈞指出，目前產能利用率約85%，隨轉單效益持續挹注，預期將推升產能滿載，並延續至2027年。

德微董事長張恩傑說，AI PC、GPU及伺服器晶片的電源供應架構，正朝原生多相供電（Native Multi-phase）發展，各控制系統須獨立運作，對電壓及電流供給精準度要求提高，帶動相關元件由大封裝轉向小訊號產品，看好小訊號產品需求將呈倍數成長。

除AI應用帶動產品升級，轉單也是德微營運重要推力，朱鴻鈞補充，達爾已取得多家客戶的供應商代碼，安世半導體事件發生後，客戶得以快速將訂單轉向達爾，再帶動德微出貨。

去年達爾占德微營收約65%、自有品牌約35%，近期自有品牌業務雖持續成長，但達爾拉貨增速更快，使其營收占比提高至約七成。

另外，德微持股76.63%的亞昕科技，將於23日以每股120元登錄興櫃。亞昕以4吋、5吋及6吋特殊製程切入功率半導體市場，結合德微封裝測試及喜可士品牌銷售，建構垂直整合體系，強化集團接單與產能調度能力。

張恩傑強調，亞昕第2季起客戶訂單明顯增強，下半年營運可望優於上半年，看好2027年成長空間更大。

亞昕前八月合併營收11.99億元，營業利益2.31億元，每股純益3.46元。

亞昕與國際功率元件大廠合作開發超高電壓、大電流控制晶片，公司估計2027年至2028年逐步貢獻營收，相關產品毛利率可達約五成，加上德微擴充封裝產能、亞昕提升高階晶圓製造能力，集團將擴大承接高附加價值功率元件訂單。