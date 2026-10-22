力積電（6770）總經理朱憲國昨（21）日於法說會表示，成熟製程產能持續吃緊，價格持續看升，力積電不僅本季營運樂觀，2027年報價目標再漲一至二成，該公司正與客戶洽談長約、綁定價量，產能優先分配給長約客戶，明年展望也正向。

他透露，MOSFET及IGBT明年近八成產能已簽訂長約，AI伺服器電源管理IC客戶也要求綁約三年，積極確保供貨。

朱憲國分析，AI需求帶動記憶體及邏輯代工市況升溫，在漲價效益逐步反映之下，本季營運可望持續成長，且在AI動能不減的前提趨勢，對明年營運及獲利樂觀。

力積電董事長謝再居說明，AI帶動矽電容（IPD）、Interposer及Wafer-on-Wafer需求快速成長，加上傳統DRAM長期供給逐步減少，公司正評估未來三至五年取得另一座月產能約2萬至4萬片的小規模半導體工廠，擴充高附加價值產品線。

其中，IPD需求預期明年大幅成長，明年下半年後，產業每月需求可能達3萬至5萬片，但力積電目前受限於既有DRAM產能，IPD月產能最多約1萬片。

記憶體方面，朱憲國分析，國際大廠持續將產能轉向高頻寬記憶體（HBM），逐步退出利基型DRAM，供給緊縮支撐代工價格維持高檔。

力積電Flash代工也迎來轉單商機。謝再居說，由於三星、鎧俠逐步退出MLC NAND供應，帶動部分客戶轉用SLC NAND，力積電已將SLC NAND平台轉向24奈米，並與客戶合作開發MLC NAND，擬定年底完成新產品設計定案。

邏輯代工部分，朱憲國補充，力積電第3季已針對非年度綁約客戶，調高部分8吋、12吋投片價格10%至15%，均價上揚約8%至10%。

電源管理IC代工由0.15微米切入55奈米BCD製程，應用於AI伺服器的產品已開始放量，車用及工業需求同步升溫。

談到車用觸控暨驅動整合晶片（TDDI）需求，朱憲國點出，大陸車廠海外銷售成長，加上台系晶圓代工廠減產、漲價，產能短缺及交期延長尚未改善，下游面板客戶已多次到廠催貨。

至於3D AI代工業務，朱憲國表示，IPD需求能見度已延伸至2028年，8吋及12吋平台均已量產並持續擴充，中介層產線預計年底恢復滿載投片，WoW晶圓堆疊力拚明年上半年量產，與美光合作的PWF則規劃明年第4季量產，2028年營運增添成長動能。

因無塵室空間已用罄，力積電正於台灣、新加坡及日本調研新廠，聚焦3D AI代工擴產，並評估與策略客戶共同投資，布局2028年後市場需求。