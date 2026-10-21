勝一財報／前三季 EPS 6.82元創新高 加碼28.24億布局半導體先進製程

勝一（1773）今日公布第3季財報，單季稅後純益7.31億元，年增33.15%，每股純益（EPS）2.44元，再寫單季歷史新高；前三季稅後純益20.45億元，年增36%，EPS 6.82元，也創同期新高。勝一董事會並決議，為因應半導體先進製程需求，加碼投資28.24億元，增建PMA相關生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產。

勝一今年第3季營收40.21 億元，年增37.73%；稅後純益7.31億元，年增33.15%，EPS 2.44元。前三季累計營收106.73億元，年增25%；稅後純益20.45億元，年增36%；EPS 6.82元。其中，前三季獲利已超越2025年全年，第3季單季營收亦創歷史新高。

展望全年表現，勝一指出，受惠於半導體高附加價值電子化學品需求及出貨量成長，獲利增幅優於營收，今年營運可望再創佳績。

勝一表示，隨半導體先進製程需求擴大，目前電子級產品營收占比，已由2025年的73.1%，提升至74.3%；勝一也指出，將持續深化高純度電子級溶劑技術與產品布局，提升產品附加價值及市場競爭力。

因應國內外半導體客戶對PM系列產品需求持續成長，勝一也規劃投資約28.24億元，增建PMA相關生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產。

勝一表示，透過擴充產能及完善製程配套，提升生產彈性與供應能力，滿足客戶至2032年的中長期需求，鞏固半導體高純度電子級溶劑市場競爭優勢。

此外，配合新廠陸續投產及出貨量增加，勝一也規劃投資約7.58億元，增購346台槽車，以強化物流調度與交貨能力。採購完成後，槽車總數將由269台增至615台。

展望未來，勝一將持續掌握半導體先進製程商機，透過產能擴充、產品升級及供應鏈整合，帶動營收與獲利持續成長。