快訊

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

勝一財報／前三季 EPS 6.82元創新高 加碼28.24億布局半導體先進製程

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

勝一（1773）今日公布第3季財報，單季稅後純益7.31億元，年增33.15%，每股純益（EPS）2.44元，再寫單季歷史新高；前三季稅後純益20.45億元，年增36%，EPS 6.82元，也創同期新高。勝一董事會並決議，為因應半導體先進製程需求，加碼投資28.24億元，增建PMA相關生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產。

勝一今年第3季營收40.21 億元，年增37.73%；稅後純益7.31億元，年增33.15%，EPS 2.44元。前三季累計營收106.73億元，年增25%；稅後純益20.45億元，年增36%；EPS 6.82元。其中，前三季獲利已超越2025年全年，第3季單季營收亦創歷史新高。

展望全年表現，勝一指出，受惠於半導體高附加價值電子化學品需求及出貨量成長，獲利增幅優於營收，今年營運可望再創佳績。

勝一表示，隨半導體先進製程需求擴大，目前電子級產品營收占比，已由2025年的73.1%，提升至74.3%；勝一也指出，將持續深化高純度電子級溶劑技術與產品布局，提升產品附加價值及市場競爭力。

因應國內外半導體客戶對PM系列產品需求持續成長，勝一也規劃投資約28.24億元，增建PMA相關生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產。

勝一表示，透過擴充產能及完善製程配套，提升生產彈性與供應能力，滿足客戶至2032年的中長期需求，鞏固半導體高純度電子級溶劑市場競爭優勢。

此外，配合新廠陸續投產及出貨量增加，勝一也規劃投資約7.58億元，增購346台槽車，以強化物流調度與交貨能力。採購完成後，槽車總數將由269台增至615台。

展望未來，勝一將持續掌握半導體先進製程商機，透過產能擴充、產品升級及供應鏈整合，帶動營收與獲利持續成長。

半導體 財報 先進製程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

凌航財報／第3季首破10億元創新高 前三季EPS達30.01元

晶碩飆7.5%創兩年新高 本土法人目標價喊上525元、明年拚賺三股本

台積電Q3大賺7630億、EPS29.43元！PTT卻喊崩：沒30元不及格

成交量前十名中有三檔是玻纖布！富喬續創新高、台玻觸及70元

相關新聞

勝一財報／前三季 EPS 6.82元創新高 加碼28.24億布局半導體先進製程

勝一（1773）今日公布第3季財報，單季稅後純益7.31億元，年增33.15%，每股純益（EPS）2.44元，再寫單季歷史新高；前三季稅後純益20.45億元，年增36%，EPS 6.82元，也創同期新高。勝一董事會並決議，為因應半導體先進製程需求，加碼投資28.24億元，增建PMA相關生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產。

德微旗下亞昕23日登興櫃 董座：下半年優於上半年、明年更旺

功率半導體業者德微（3675）旗下亞昕科技將於23日以每股120元登錄興櫃，董事長張恩傑表示，第2季起客戶訂單明顯增強，下半年營運可望優於上半年，看好2027年成長空間更大，且公司同步攜手國際功率元件大廠開發超高電壓、大電流控制晶片，預期2027至2028年逐步貢獻營收，增添成長動能。

騏億鑫在手訂單逾44億元、交期至2028年初 11月中旬上櫃掛牌

半導體廠務工程整合服務商-騏億鑫（7848）將於10月22日舉辦上櫃前業績發表會。

積極跨足半導體應用 耐特10月29日召開上市前業績發表會

興櫃高性能複合材料大廠耐特（8058）近年積極跨足半導體應用，該公司公告預計10月29日召開上市前業績發表會。

被動元件股活起來了 華新科、信昌電齊飆漲停 國巨同步大漲

台股21日開高走高，盤中一度大漲逾900點，反彈走勢強勁，被動元件股成為盤面上的亮點族群，華新科（2492）、信昌電（6173）開高走高飆上漲停鎖死，金山電（8042）、光頡（3624）也亮燈，被動元件股龍頭國巨*（2327）也是大漲表現。

不只 TPCA Show！景碩觸漲停、載板四雄齊衝5日線 材料缺口成焦點

TPCA Show 2026進入第2天，AI先進封裝、玻璃基板與TGV成為焦點；欣興（3037）董事長簡山傑示警，2027年部分關鍵載板材料恐出現約20%供需缺口。加上美系外資看好蘋果折疊機iPhone Duo供應鏈，載板四雄21日股價同步走揚，景碩（3189）盤中觸及1,035元漲停，攜手臻鼎-KY（4958）、欣興、南電（8046）挑戰重返5日線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。