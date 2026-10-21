驊宏資獲利／9月自結稅後淨利500萬元 EPS 0.12元

驊宏資（6148）21日達公布注意交易資訊標準，公布9月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利500萬元，較去年同期減少44.4%，每股純益0.12元。今年第2季歸屬母公司業主淨利400萬元，年減69.2%，每股純益0.1元。法人看好，驊宏資後續有機會在政府、企業標案上獲得新戰果，推動營運重新回溫向上。

驊宏資目前除原有業務外，也積極推動以 AI、雲端及大數據應用為重點發展的策略性產品，搶入AI市場。主要客戶群則涵蓋金融保險業、政府機構，以及包括製造業、零售業與電信產業等企業客戶。

產品代理部分，驊宏資目前主要代理包括 Cisco、Dell、IBM、Oracle 等知名國際原廠的網路設備、安防產品及解決方案。此外，驊宏資通的重點業務還包括提供客戶系統整合解決方案，主要是應對客戶需求，配合前述代理的各項原廠產品，為客戶提出最適當的解決方案。

法人預期，未來隨著更多AI應用持續落地後，政府及企業端對於系統整合及添加新功能的需求將不斷增加，驊宏資後續業績成長可期。