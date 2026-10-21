安克法說會／加速智慧醫材國際商業化 美國保險碼支付取得突破

安克（4188）生醫加速智慧醫材國際商業化，旗下「安克呼止偵®」於美國史丹佛睡眠醫學中心，成功透過既有醫療處置代碼獲得美國聯邦醫療保險（Medicare）支付檢測費用，為拓展美國市場建立重要實例；另一產品「安克甲狀偵®」則推進國內健保暫時性支付審查，並與國際AI醫療影像平台合作，拓展全球通路。

美吾華．懷特．安克生技集團21日舉行聯合法說會。安克董事長暨總經理李伊俐表示，將持續深化臨床實證與國際合作，推動智慧醫材應用及商業化，拓展長期營運成長機會。

安克指出，「安克呼止偵®」持續深化臨床應用與海外市場布局，自2019年起合作的美國史丹佛睡眠醫學中心，已逐步將產品導入臨床流程，應用範圍從篩檢延伸至治療評估與轉介，並透過既有醫療處置代碼，成功獲得美國聯邦醫療保險支付檢測費用，為產品在美國市場的商業化發展建立重要實例。

海外市場方面，安克指出，土耳其已完成設備出貨及臨床導入，杜拜據點持續升級應用，並洽談英國市場合作，推進設備銷售與軟體訂閱服務，擴大智慧醫材國際布局。

另一產品「安克甲狀偵®」同步推進國內健保支付及國際通路拓展。安克表示，目前產品已獲全台逾30家醫療院所採用，預計第4季向相關專家提出健保暫時性支付HTR計畫，推進後續真實世界數據收集。

國際市場方面，安克正與CARPL、deepc及SECTRA等醫療影像平台推動技術整合與合作洽談，期望透過平台既有的醫院網絡，加速產品拓展海外市場，擴大AI醫療影像技術的臨床應用。