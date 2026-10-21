德微旗下亞昕23日登興櫃 董座：下半年優於上半年、明年更旺

功率半導體業者德微（3675）旗下亞昕科技將於23日以每股120元登錄興櫃，董事長張恩傑表示，第2季起客戶訂單明顯增強，下半年營運可望優於上半年，看好2027年成長空間更大，且公司同步攜手國際功率元件大廠開發超高電壓、大電流控制晶片，預期2027至2028年逐步貢獻營收，增添成長動能。

亞昕科技21日舉行興櫃前法說會，觀察業績表現，今年上半年合併營收8.4億元，年增19.21%，毛利率41.92%，營業利益1.57億元，年增22.7%，每股純益2.41元；累計前八月營收11.99億元，營業利益2.31億元，每股純益3.46元。

張恩傑指出，亞昕不盲目追求8吋、12吋晶圓，而是運用4吋、5吋及6吋特殊製程，搶進高附加價值市場，部分特殊功率元件率先導入6吋製程，產品售價甚至高於部分8吋晶圓產品，以技術與產品差異化爭取訂單。

亞昕主要從事功率半導體晶圓設計與製造，產品涵蓋整流、功率控制及保護元件，應用聚焦車用電子、工業控制及消費電子，2024年透過受讓達爾基隆廠晶圓業務及取得品牌銷售商喜可士，擴充6吋晶圓平台，並強化自有品牌銷售能力。

目前德微持有亞昕76.63%股權，集團由亞昕負責晶圓設計製造、德微提供封裝測試，再由喜可士銷售產品，形成垂直整合體系，美國達爾科技與德微則有長達15年的股東合作關係，支援集團技術協作與產能調度。

談及經營歷程，張恩傑表示，亞昕成立後一度累計虧損約24億元，德微2018年以象徵性1元承接設備、員工及業務，另投入7.8億元取得廠房，經團隊重新整頓設備、製程及產品組合，2019年下半年開始送樣，2020年通過客戶驗證，隨後搭上半導體缺貨潮，逐步拓展營運基礎。

亞昕總經理黃忠勇補充，公司正與一家大型國際功率元件業者合作，開發超高電壓、大電流控制晶片，核心技術由亞昕自主掌握，未來相關營收也將歸屬亞昕，此案預計2027至2028年逐步挹注營收，長期潛在需求可能超過基隆廠現有產量，相關產品毛利率可達約五成。

此外，亞昕積極開發高可靠度軍規產品，部分產品目標毛利率逾八成；車用市場則已透過自有品牌與韓國汽車集團合作，爭取供應鏈重組帶來的轉單商機。

因應後續需求，亞昕持續推動6吋晶圓平台升級與產線去瓶頸，提高製造效率及產能彈性，並布局800V至1,200V高耐壓產品、5kW至8kW TVS保護元件，透過高階產品開發及客戶量產導入，提升高附加價值產品比重。