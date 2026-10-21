快訊

追殺到底？陸配村長鄧萬華遭解職 兒子參選再被中選會撤資格

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

德微旗下亞昕23日登興櫃 董座：下半年優於上半年、明年更旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
亞昕科技董事長張恩傑。記者李孟珊／攝影
亞昕科技董事長張恩傑。記者李孟珊／攝影

功率半導體業者德微（3675）旗下亞昕科技將於23日以每股120元登錄興櫃，董事長張恩傑表示，第2季起客戶訂單明顯增強，下半年營運可望優於上半年，看好2027年成長空間更大，且公司同步攜手國際功率元件大廠開發超高電壓、大電流控制晶片，預期2027至2028年逐步貢獻營收，增添成長動能。

亞昕科技21日舉行興櫃前法說會，觀察業績表現，今年上半年合併營收8.4億元，年增19.21%，毛利率41.92%，營業利益1.57億元，年增22.7%，每股純益2.41元；累計前八月營收11.99億元，營業利益2.31億元，每股純益3.46元。

張恩傑指出，亞昕不盲目追求8吋、12吋晶圓，而是運用4吋、5吋及6吋特殊製程，搶進高附加價值市場，部分特殊功率元件率先導入6吋製程，產品售價甚至高於部分8吋晶圓產品，以技術與產品差異化爭取訂單。

亞昕主要從事功率半導體晶圓設計與製造，產品涵蓋整流、功率控制及保護元件，應用聚焦車用電子、工業控制及消費電子，2024年透過受讓達爾基隆廠晶圓業務及取得品牌銷售商喜可士，擴充6吋晶圓平台，並強化自有品牌銷售能力。

目前德微持有亞昕76.63%股權，集團由亞昕負責晶圓設計製造、德微提供封裝測試，再由喜可士銷售產品，形成垂直整合體系，美國達爾科技與德微則有長達15年的股東合作關係，支援集團技術協作與產能調度。

談及經營歷程，張恩傑表示，亞昕成立後一度累計虧損約24億元，德微2018年以象徵性1元承接設備、員工及業務，另投入7.8億元取得廠房，經團隊重新整頓設備、製程及產品組合，2019年下半年開始送樣，2020年通過客戶驗證，隨後搭上半導體缺貨潮，逐步拓展營運基礎。

亞昕總經理黃忠勇補充，公司正與一家大型國際功率元件業者合作，開發超高電壓、大電流控制晶片，核心技術由亞昕自主掌握，未來相關營收也將歸屬亞昕，此案預計2027至2028年逐步挹注營收，長期潛在需求可能超過基隆廠現有產量，相關產品毛利率可達約五成。

此外，亞昕積極開發高可靠度軍規產品，部分產品目標毛利率逾八成；車用市場則已透過自有品牌與韓國汽車集團合作，爭取供應鏈重組帶來的轉單商機。

因應後續需求，亞昕持續推動6吋晶圓平台升級與產線去瓶頸，提高製造效率及產能彈性，並布局800V至1,200V高耐壓產品、5kW至8kW TVS保護元件，透過高階產品開發及客戶量產導入，提升高附加價值產品比重。

興櫃 德微 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI供電架構大洗牌！德微小訊號元件用量看增十倍 封裝擴產、訂單滿載

力積電法說會／明年代工價拚漲一至兩成 新廠評估台灣、新加坡、日本

AI 高階應用動能強勁 法人調升臻鼎獲利預估值及目標值

聯電在矽光子及先進封裝布局有成 分析師估今年 EPS 為7元

相關新聞

勝一財報／前三季 EPS 6.82元創新高 加碼28.24億布局半導體先進製程

勝一（1773）今日公布第3季財報，單季稅後純益7.31億元，年增33.15%，每股純益（EPS）2.44元，再寫單季歷史新高；前三季稅後純益20.45億元，年增36%，EPS 6.82元，也創同期新高。勝一董事會並決議，為因應半導體先進製程需求，加碼投資28.24億元，增建PMA相關生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產。

德微旗下亞昕23日登興櫃 董座：下半年優於上半年、明年更旺

功率半導體業者德微（3675）旗下亞昕科技將於23日以每股120元登錄興櫃，董事長張恩傑表示，第2季起客戶訂單明顯增強，下半年營運可望優於上半年，看好2027年成長空間更大，且公司同步攜手國際功率元件大廠開發超高電壓、大電流控制晶片，預期2027至2028年逐步貢獻營收，增添成長動能。

騏億鑫在手訂單逾44億元、交期至2028年初 11月中旬上櫃掛牌

半導體廠務工程整合服務商-騏億鑫（7848）將於10月22日舉辦上櫃前業績發表會。

積極跨足半導體應用 耐特10月29日召開上市前業績發表會

興櫃高性能複合材料大廠耐特（8058）近年積極跨足半導體應用，該公司公告預計10月29日召開上市前業績發表會。

被動元件股活起來了 華新科、信昌電齊飆漲停 國巨同步大漲

台股21日開高走高，盤中一度大漲逾900點，反彈走勢強勁，被動元件股成為盤面上的亮點族群，華新科（2492）、信昌電（6173）開高走高飆上漲停鎖死，金山電（8042）、光頡（3624）也亮燈，被動元件股龍頭國巨*（2327）也是大漲表現。

不只 TPCA Show！景碩觸漲停、載板四雄齊衝5日線 材料缺口成焦點

TPCA Show 2026進入第2天，AI先進封裝、玻璃基板與TGV成為焦點；欣興（3037）董事長簡山傑示警，2027年部分關鍵載板材料恐出現約20%供需缺口。加上美系外資看好蘋果折疊機iPhone Duo供應鏈，載板四雄21日股價同步走揚，景碩（3189）盤中觸及1,035元漲停，攜手臻鼎-KY（4958）、欣興、南電（8046）挑戰重返5日線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。