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騏億鑫在手訂單逾44億元、交期至2028年初 11月中旬上櫃掛牌

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
騏億鑫科技董事長兼總經理洪國庭。記者李珣瑛／攝影
騏億鑫科技董事長兼總經理洪國庭。記者李珣瑛／攝影

半導體廠務工程整合服務商-騏億鑫（7848）將於10月22日舉辦上櫃前業績發表會。

騏億鑫受惠於主要晶圓代工廠客戶海內外大擴產，目前在手訂單已逾44億元，交期排至2028年初。確立未來三年營運，將呈步步高走勢。

騏億鑫深耕半導體及高科技廠房廠務系統工程逾20年，由二次配(Hook Up)裝機工程起家，並向上延伸至主系統工程、材料製造銷售及廠務整合服務，目前已成為兼具設計、施工、材料供應及跨系統整合能力之半導體廠務工程供應商。

在半導體廠建設過程中，主系統負責建構廠房基礎水、電、氣供應設施，而二次配工程則進一步將各項管線精準連結至精密製程設備，騏億鑫長期深耕製程冷卻水系統(PCW)、高純度氣體系統(GAS)、真空排氣系統(Pumping Line)、訊號傳輸系統（E-Sensor）及CAD設計等專業領域，累積豐富海內外施工實績，並取得客戶多項系統別認證，展現優異的工程技術與跨系統整合能力。除工程服務外，騏億鑫亦積極投入關鍵材料自主化發展，自行生產特規雙C型鋼及組裝氣體分配盤(GAS DP)，提升對關鍵料件品質與交期之掌控能力，並打造兼具工程與材料雙引擎的營運模式。

近年全球半導體產業持續推動先進製程及先進封裝擴產，2奈米製程及CoWoS先進封裝建設需求快速增加，帶動二次配工程與設備裝機需求同步成長。騏億鑫除持續參與台灣新竹、台中、台南、高雄等前段晶圓廠工程外，亦成功切入嘉義及台南先進封裝廠區，受惠主要客戶未來數年持續擴產，營運成長動能穩健。

面對半導體供應鏈全球化趨勢，騏億鑫已於美國、日本及新加坡設立據點，並取得美國施工許可及日本建築業許可資格。目前美國團隊已具相當規模，參與美國先進製程廠區建設，服務範圍涵蓋PCW、GAS、PPL及EUV設備內連線統包等高技術門檻工程，展現優異的海外工程執行能力與在地化服務優勢，公司近期亦將於德州設立辦事處以加深與當地記憶體大廠及半導體業者合作，就近服務當地客戶進行AI資料中心(AIDC)及半導體廠務工程業務之設計及建置。

展望未來，隨著全球半導體資本支出持續成長，騏億鑫將持續強化廠務系統整合能力、擴大海外市場布局並深化材料事業發展，朝向國際級半導體廠務整合服務。

晶圓代工廠 設計

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