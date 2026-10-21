力積電法說會／明年代工價拚漲一至兩成 新廠評估台灣、新加坡、日本

力積電（6770）總經理朱憲國21日表示，成熟製程產能持續吃緊，2027年代工價格目標再漲10%至20%，正與客戶協商長約、鎖定價量。隨漲價效益逐步反映，預期第4季營收續有雙位數成長，並啟動新廠規劃。

力積電今日召開第3季法說會，朱憲國指出，記憶體代工採投片計價，第3季產出平均售價較同季投片ASP仍落後約三成，加上邏輯代工調價，後續營收仍有成長動能。在AI需求不減的前提下，對2027年營收與獲利抱持樂觀看法。

因應無塵室空間用罄，力積電將針對台灣、新加坡及日本進行新廠調研，新增產能聚焦3D AI代工，並評估與策略客戶共同投資，希望2028年後跟上市場成長。

董事長謝再居表示，希望未來三至五年取得另一座小規模半導體工廠，兼顧新產品擴充與傳統DRAM供應。矽電容使用既有DRAM製程，擴產會排擠DRAM產能；他預估，明年下半年後產業每月需求可能達三萬至五萬片，但公司受現有產能限制，最多只能做到約一萬片。

新增產能投資方面，謝再居希望客戶以設備租賃或預付款參與30%至60%，降低公司投資風險；與美光合作的PWF設備，則由美光全額預付。

先進封裝方面，中介層產線預計年底回到原有滿載投片水位，WoW晶圓堆疊預計2027年上半年量產，帶動3D AI代工營收自第4季恢復、2027年逐季上揚。PWF則預計今年底完成試產線建置，2027年第4季量產，驗證完成後於2028年加入營收成長動能。