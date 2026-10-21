力積電法說會／第3季獲利近翻倍、每股賺1.38元 稼動率衝97%

晶圓代工廠力積電（6770）21日召開第3季法說會並公布財報，單季稅後純益65億元、季增97.5%，每股稅後純益1.38元。受惠平均售價提升及產能利用率由第2季87%升至97%，第3季毛利率攀升至約47.5%，季增19.3個百分點，獲利明顯回升。

力積電第3季合併營收213.4億元，季增23.4%、年增80.2%；毛利率較去年同期由負轉正，營益率36.7%，季增15.4個百分點，同樣較去年同期轉正；稅後純益則較去年同期虧損27.3億元大幅轉盈。

累計前三季合併營收522.1億元，年增52.5%；毛利率31.5%、營益率49.3%，均較去年同期由負轉正；稅後純益240.2億元，較去年同期虧損71.6億元轉盈，每股稅後純益5.42元。前三季獲利包含首季出售銅鑼廠認列的處分利益。

力積電表示，第3季晶圓出貨約41.6萬片，受銅鑼廠設備搬遷影響，較第2季略減，但平均售價上升仍帶動營收成長。隨產能利用率提高，閒置產能損失也由第2季16.6億元降至1.7億元，減少近九成。

產品組合方面，DRAM與Flash合計占第3季營收約63%，DRAM代工價格隨市場行情逐步反映，推升記憶體營收比重。邏輯代工則受惠電源管理IC與車用產品需求、高毛利產品增加，帶動歐美營收占比由第2季23%升至28%。

不過，3D AI代工營收占比由第2季5.4%降至第3季1.4%。力積電說明，主要受到銅鑼廠設備拆卸、搬回新竹期間生產暫停影響，加上記憶體及其他業務營收擴大，稀釋其占比，目前正於新竹廠區重建產線、恢復產能。

資本支出方面，力積電今年預算約4.13億美元，主要用於新竹廠潔淨室改裝、移入高附加價值產線及設備，以及例行機台維修、更換；未來兩至三年重要投資則包括美光PWF產線建置及1P製程導入。