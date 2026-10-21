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積極跨足半導體應用 耐特10月29日召開上市前業績發表會

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
耐特先前舉辦興櫃媒體交流會，圖為耐特科技董事長陳勳森（右）與總經理陳宇涵。記者尹慧中／攝影
耐特先前舉辦興櫃媒體交流會，圖為耐特科技董事長陳勳森（右）與總經理陳宇涵。記者尹慧中／攝影

興櫃高性能複合材料大廠耐特（8058）近年積極跨足半導體應用，該公司公告預計10月29日召開上市前業績發表會。

耐特公告，該次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

家登（3680）投資的半導體聯盟關鍵材料夥伴耐特近年轉型有成，攜手家登跨足半導體產業並開拓半導體後段製程應用。耐特也是家登號召的德鑫貳台灣半導體聯盟成員。

耐特先前提到，和商家登合作，耐特成功搶進半導體領域，並藉由與家登合作經驗，讓耐特有機會切入新產業領域。半導體載具材料是今年的成長動力。此外，耐特也規畫，未來將逐步打進光罩盒及先進封裝載具領域，IC承載盤材料產線去年5月已完成，目標後續放量。

家登 半導體 製程

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