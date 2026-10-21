積極跨足半導體應用 耐特10月29日召開上市前業績發表會

PCB產業鏈過往產值已破兆，今年則不包含材料設備，光PCB製造本身的產值就破兆元。AI伺服器持續帶動PCB需求、規格升級，PCB「含金量」大增，產業也跟著掀起海外擴廠潮，機械設備廠沾光。東台（4526）湧入高階PCB鑽孔設備訂單，21日股價直衝漲停板38.05元，創7月底以來新高，恩德（1528）、大銀微系統（4576）、上銀（2049）也都走強。

2026-10-21 11:39