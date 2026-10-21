大世科開盤即收盤 股價強勢跳空漲停

大世科（8099）今日開盤直接跳空漲停，即將衝擊小前高70.9元。公司日前表示，AI算力布局逐漸顯現成效，海內外皆成功拿下訂單，並陸續吸引大型客戶加入，今年營收有望達雙位數成長，明年則有機會持續升溫，成長幅度優於今年。

總經理劉盈秀表示，公司去年開始布局AI算力業務，今年終於有所收穫，陸續拿下大客戶的專案，並且許多大企業開始轉向積極建置，今年營收上看雙位數成長，明年成長幅度有望再度加溫。同時在國內需求穩健成長下，公司將拓展海外業務，成為第二成長曲線。除當地市場外，國內客戶也有海外建廠需求，衍生相關資訊建置需求，以及海外AI伺服器商機。

客戶結構方面，劉盈秀指出，目前各行各業皆開始浮現算力需求，其中以高科技業的需求成長速度最快，其次為金融相關如銀行業，近期需求逐步擴散到中小企業，顯示隨著AI應用逐漸成熟，企業為提升競爭力，將開始投入資金建置，帶動算力及相關服務商機。

大世科9月營收7.13億元，年增123.46%；前3季營收43.47億元，年增24.43%，9月與前3季營收均創同期新高。