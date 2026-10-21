光通訊等 AI 貢獻增加 法人調高台表科獲利預估值及目標價

台表科（6278）近來轉型為多元人工智慧（AI）SMT代工廠，切入光模組、AI 伺服器、備援電池模組（BBU）、SpaceX及機器人等應用，帶動產品組合與獲利結構明顯改善，加上跨國產能布局有利承接去中化需求，法人調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，台表科第3季隨部分產品新報價開始反應，及DDR5受電源管理IC等材料供應緊張影響，部分訂單改採不帶料商業模式，且記憶體與車用等高毛利產品增加，可望帶動毛利率及獲利前一季改善。

近年AI應用高速發展，相關供應鏈均大幅擴廠，進而排擠其他應用供給，法人認為，供應鏈將優先擴充後段產能，原先客戶In-house的前段 PCBA將成為下階段供不應求資源，前段SMT外包需求有望大幅增加，使台表科有機會接觸更多潛在客戶。

台表科自2025年起記憶體業務成長動能逐步增強，法人預估，2026年陸系記憶體出貨量成長50%，2027年再成長30%至50%，美系客戶自9月訂單逐步增加，未來部分訂單將改採不帶料模式，可降低營運資金需求，加上稼動率提升，雖營收成長受影響，但毛利率及獲利仍可大幅提升。

在光通訊方面，台表科目前訂單來自美系客戶，800G已開始放量，1.6T提前至第4季少量交貨，法人評估，該客戶第4季營收占比有望達4%至5%，並持續攀升，2027年另新增一位美系客戶，且有另一美系與陸系光通訊客戶接觸中，2027年底相關營收占比有望達20%。

台表科持續承接台系ODM、美系EMS及其他客戶AI 伺服器SMT外溢訂單，主要受惠資料中心建置需求強勁，既有系統廠與ODM產能優先供應大型客戶，部分PCBA訂單轉向專業SMT代工廠，目前AI伺服器營收占比約2%，法人預期2027年提升至逾5%。