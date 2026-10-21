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晶碩飆7.5%創兩年新高 本土法人目標價喊上525元、明年拚賺三股本

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）21日股價強勢上攻，盤中來到437元，上漲30.5元、漲幅達7.5%，創下約兩年新高。晶碩近期營運表現亮眼，第3季營收改寫歷史新高，第4季有望再攀高峰，加上法人看好明年擴產效益及高階產品出貨成長，帶動市場對後市的期待。

晶碩開盤以417.5元開出，盤中買盤湧入，推升股價突破近期整理區間，成交量也明顯放大。技術面來看，股價站穩5日、10日、20日、60日、120日及240日均線，呈現多頭排列態勢。

有本土法人近期對晶碩出具報告，首次將晶碩納入研究範圍，給予「優於大盤」評等，目標價525元；另有券商預估晶碩2026年每股稅後純益（EPS）27.18元，2027年進一步提升至31.37元，年增約15.4%。

晶碩基本面持續走強，第3季營收22.47億元，年增18.97%，連續兩季改寫單季歷史新高；前九月累計營收62.47億元，年增22.28%，亦創同期新高。晶碩看好今年營收逐季成長，第4季單季營收有機會再創新高，為全年營運增添動能。

晶碩表示，今年成長主要來自日本及歐洲市場需求升溫，其中日本仍是最大市場，矽水膠日拋、彩片及多焦、散光等高階光學產品銷售增加，尤其多焦彩片自第2季開始出貨，成為新的成長來源；歐洲市場則以矽水膠、散光及多功能產品需求較佳。

隨著高階產品銷售比重提升，晶碩也積極改善產品組合。今年矽水膠營收占比目標約10%，2027年進一步朝15%邁進，由於相關產品單價較高，有助提升平均售價，並支撐中長期獲利表現。

產能方面，晶碩目前整體稼動率已接近滿載，大溪廠成為近期擴產重心，月產能規劃由1,500萬片提升至年底的2,000萬片。法人預期，今年下半年新增產能可望在2027年完整發揮效益，配合日本市場穩定成長及歐洲高階鏡片需求增加，推升明年營收與獲利。

海外布局方面，晶碩也持續推進越南新廠，初期規劃月產能1,000萬片，為未來拓展中國大陸及東南亞市場預作準備。隨台灣新增產能陸續到位、海外生產基地逐步成形，將為晶碩後續接單與市場拓展提供支撐。

晶碩 法人 目標價

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