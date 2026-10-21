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ABF 載板漲幅優於預期 法人上修南電獲利預估值及目標價
南電（8046）受益ABF載板報價漲幅優於預期，帶動第3季營收表現亮麗，法人預期，人工智慧（AI）需求推升長線GPU、ASIC及CPU趨勢向上，且報價以短約為主，利於漲價周期快速反應，調升獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，南電第3季營收163.7億元，季增20.6%，年增49.3%，繳出超標成績，日前公布的8月自結獲利亦優於預期3個百分點，暗示ABF載板報價漲幅高出原先估計，將下半年報價漲幅由原先5%至10%上調為10%至20%，毛利率及獲利同步水漲船高。
展望第4季，隨AI伺服器、異質整合及代理AI帶動CPU相關需求拉升，ABF載板供給吃緊態勢延續，法人預期報價仍具10%至20%漲價空間，調高單季營收預估值，換算約季增約13%，獲利亦跟著上修。
法人指出，過去ABF載板需求主要聚焦AI伺服器帶來的GPU及ASIC需求，但代理AI大量導入後，大型語言模型於多工處理時CPU資源耗用增加，同步推升相關需求。
根據超微先前法說內容，預估相關CPU產值將由2026年的600億美元上揚至2030年的2,000億美元，法人認為，隨AI產品周期由GPU、ASIC擴散至CPU，ABF載板需求將更具延續性，搭配指標大廠Ibiden法說訊息，ABF載板至2028年供給維持吃緊狀態。
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