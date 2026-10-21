被動元件股活起來了 華新科、信昌電齊飆漲停 國巨同步大漲

台股21日開高走高，盤中一度大漲逾900點，反彈走勢強勁，被動元件股成為盤面上的亮點族群，華新科（2492）、信昌電（6173）開高走高飆上漲停鎖死，金山電（8042）、光頡（3624）也亮燈，被動元件股龍頭國巨*（2327）也是大漲表現。

台股從逼近50,000點的高點往下急挫，外資持續賣超，不過，21日止跌，早盤以46,454.33點開出，上漲161.4點，一度拉升至47,254.93點，上漲962點，盤中維持強漲攻勢，盤面上，被動元件股表現搶眼。

華新科先前公告自結8月歸屬母公司業主淨利7.53億元，年增60.55%，一個月獲利就達第2季約48%水準，每股純益1.55元；華新科預期，今年AI相關應用占整體營收比重可提升至15%至20%，規劃投入30億元至40億元資本支出擴產，預計今年底產能增加約10%，2027年再擴充約10%。

信昌電產品應用由消費電子、4G及一般伺服器網通，逐步拓展至AI Server、AI Power、人形／協作機器人及低軌衛星。展望未來3年，今明年以AI Power為主要動能，2027年～2028年看好人形機器人接棒，低軌衛星屬中長期潛在市場。

華新科、信昌電為被動元件股領攻指標，華新科以387.5元開高走高衝上漲停405.5元鎖死，排隊買單超過3,900張；信昌電以267元開高後衝上漲停284.5元鎖死，排隊買單超過1.4萬張；國巨*以543元開出後一度拉升至559元，盤中漲幅逾3%。