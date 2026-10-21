設備出貨加持 暉盛股價衝上漲停

福邦證券擔任主辦輔導券商的六俊電機儀具（7958）將於10月22日正式登錄興櫃市場，六俊成立於1986年，深耕精密機電領域近40年，為國內少數具備航太級品質認證的電控馬達與致動器專業廠。公司專注於客製化精密馬達及精密機電產品研發、製造及銷售，產品涵蓋馬達及其零組件、雲台、致動器、解角器、電位計及控制器等，廣泛應用於國防航太、工業自動化、無人載具及機器人等高階領域。

2026-10-21 08:32