快訊

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

聽新聞
0:00 / 0:00

設備出貨加持 暉盛股價衝上漲停

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

暉盛-創（7730）受惠於設備產品進入年底出貨旺季，21日股價早盤帶量衝上漲停，上漲20元，站上220.5元，成交量逾330張。

暉盛-創在手訂單優於去年，看好今年下半年營運逐步回溫、並助力明年營運的動能走揚。暉盛-創已攜手日系大廠布局未來三年高階應用，並引入衛星工廠擴大產能。

暉盛-創今年上半年因設備製造時程趨於複雜、客戶規格要求嚴謹而導致出貨交期拉長，營收較去年同期略有下滑；但隨著規格整合完畢，下半年營收將逐步向上。展望明年，目前手頭訂單與客戶意向書（LOI）能見度極高，公司更將引入衛星工廠代工機制以擴大產能，預期2027年整體營運動能將「相當熱」。

暉盛-創累計今年前九個月合併營收3.7億元，年增4.1%。

漲停 營收 衛星

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 高階應用動能強勁 法人調升臻鼎獲利預估值及目標值

復盛Q4營收有望創高

久正由純顯示模組供應商 轉型為整合服務解決方案提供商

台玻、華通 鎖定長天期

相關新聞

被動元件股活起來了 華新科、信昌電齊飆漲停 國巨同步大漲

台股21日開高走高，盤中一度大漲逾900點，反彈走勢強勁，被動元件股成為盤面上的亮點族群，華新科（2492）、信昌電（6173）開高走高飆上漲停鎖死，金山電（8042）、光頡（3624）也亮燈，被動元件股龍頭國巨*（2327）也是大漲表現。

不只 TPCA Show！景碩觸漲停、載板四雄齊衝5日線 材料缺口成焦點

TPCA Show 2026進入第2天，AI先進封裝、玻璃基板與TGV成為焦點；欣興（3037）董事長簡山傑示警，2027年部分關鍵載板材料恐出現約20%供需缺口。加上美系外資看好蘋果折疊機iPhone Duo供應鏈，載板四雄21日股價同步走揚，景碩（3189）盤中觸及1,035元漲停，攜手臻鼎-KY（4958）、欣興、南電（8046）挑戰重返5日線。

AI 提升 PCB 含金量 做設備的電機大廠也受惠！這檔強攻漲停

PCB產業鏈過往產值已破兆，今年則不包含材料設備，光PCB製造本身的產值就破兆元。AI伺服器持續帶動PCB需求、規格升級，PCB「含金量」大增，產業也跟著掀起海外擴廠潮，機械設備廠沾光。東台（4526）湧入高階PCB鑽孔設備訂單，21日股價直衝漲停板38.05元，創7月底以來新高，恩德（1528）、大銀微系統（4576）、上銀（2049）也都走強。

六俊電機10月22日登錄興櫃 無人機與機器人市場成新成長引擎

福邦證券擔任主辦輔導券商的六俊電機儀具（7958）將於10月22日正式登錄興櫃市場，六俊成立於1986年，深耕精密機電領域近40年，為國內少數具備航太級品質認證的電控馬達與致動器專業廠。公司專注於客製化精密馬達及精密機電產品研發、製造及銷售，產品涵蓋馬達及其零組件、雲台、致動器、解角器、電位計及控制器等，廣泛應用於國防航太、工業自動化、無人載具及機器人等高階領域。

聯茂旺到2029年 看好高階CCL能見度

銅箔基板大廠聯茂（6213）執行長蔡馨暳昨（20）日表示，今年營運高速成長，公司在產能技術做好準備，目標高速成長態勢將持續兩、三年，看好高階CCL能見度達2029年後，旗下M10材料已送樣。

蘋果供應鏈高盛按讚 給予11檔「買進」評等

蘋果首款折疊機iPhone Duo預購強勁，高盛證券維持對2026、2027年iPhone Duo出貨量分別達1,300萬、3,300萬支預估值，並正面看待蘋果供應鏈整體表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。