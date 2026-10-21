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設備出貨加持 暉盛股價衝上漲停
暉盛-創（7730）受惠於設備產品進入年底出貨旺季，21日股價早盤帶量衝上漲停，上漲20元，站上220.5元，成交量逾330張。
暉盛-創在手訂單優於去年，看好今年下半年營運逐步回溫、並助力明年營運的動能走揚。暉盛-創已攜手日系大廠布局未來三年高階應用，並引入衛星工廠擴大產能。
暉盛-創今年上半年因設備製造時程趨於複雜、客戶規格要求嚴謹而導致出貨交期拉長，營收較去年同期略有下滑；但隨著規格整合完畢，下半年營收將逐步向上。展望明年，目前手頭訂單與客戶意向書（LOI）能見度極高，公司更將引入衛星工廠代工機制以擴大產能，預期2027年整體營運動能將「相當熱」。
暉盛-創累計今年前九個月合併營收3.7億元，年增4.1%。
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