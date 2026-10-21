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AI 提升 PCB 含金量 做設備的電機大廠也受惠！這檔強攻漲停
PCB產業鏈過往產值已破兆，今年則不包含材料設備，光PCB製造本身的產值就破兆元。AI伺服器持續帶動PCB需求、規格升級，PCB「含金量」大增，產業也跟著掀起海外擴廠潮，機械設備廠沾光。東台（4526）湧入高階PCB鑽孔設備訂單，21日股價直衝漲停板38.05元，創7月底以來新高，恩德（1528）、大銀微系統（4576）、上銀（2049）也都走強。
根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2026年台灣PCB全年海內外總產值有望達1.13兆元，年增24.2%，創下歷史新高。業界指出，AI基礎建設擴張，導致PCB、載板及關鍵材料供需吃緊供應鏈緊張情況至少將延續至2027年，而高階載板、高層數板及高密度互連板（HDI）的需求增加，也讓產品價值提高。
業界觀察，缺料情形由Low CTE、Low Dk2及HVLP4等高階材料，擴至高階CCL、高階PCB、ABF載板、製程設備與耗材。
PCB、載板業者積極擴產，部分新增產能預計於2027至2029年陸續開出，其中泰國為投資重鎮，包括臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等台灣大廠陸續布局，也吸引更多機械設備廠跟進。
東台近期PCB設備接單明顯升溫，整體在手訂單超過30億元，新接訂單約四成來自電子設備事業部，主要由PCB鑽孔機帶動。東台董事長嚴瑞雄表示，訂單來自台灣、中國大陸及韓國等指標性板廠，目前訂單能見度已達2027年底，產能持續滿載。
嚴瑞雄指出，AI伺服器板朝高多層數、高密度設計發展，對鑽孔精度、加工效率及良率要求同步提高，鑽孔已成為整體生產流程的關鍵瓶頸。IC載板也對精密定位及製程穩定性提出更高標準，東台研發出CCD高精度鑽孔機，以滿足高階板材的量產要求。
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