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SpaceX 報喜點燃低軌衛星漲停潮！金寶撞上輝達量子突破 爆量逾9萬張

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

SpaceX第3季營收年增161%、AI業務成長逾9倍，亮眼財報點燃低軌衛星概念股買氣。台股相關族群21日多檔攻上漲停，環科（2413）、聯茂（6213）、騰輝電子-KY（6672）、萊德光電-KY（7717）紛紛亮燈，金寶（2312）成交量更衝破9萬張，成為盤面交投焦點。

SpaceX第3季營收達145.8億美元，年增161%，淨利44億美元，不僅扭轉去年同期虧損11億美元的局面，也大幅優於分析師預期的15.7億美元。值得注意的是，AI營收暴增逾9倍至75.6億美元，主要來自出租資料中心運算容量給Anthropic、Google及Reflection AI等業者。

馬斯克更在財報會議上表示，SpaceX在火箭發射、連線服務及超級智慧領域正處於關鍵轉折點，並看好公司朝營收年化預估值達1兆美元邁進。財報公布後，SpaceX股價盤後上漲7%，也為台股低軌衛星概念股帶來題材支撐。

盤面上，環科跳空漲停，聯茂、騰輝電子-KY、萊德光電-KY也快攻漲停；金寶、元晶（6443）、昇達科（3491）、穩懋（3105）等一度亮燈，同欣電（6271）、新復興（4909）、大眾控（3701）、宏捷科（8086）、兆赫（2485）、耀登（3138）及燿華（2367）等同步走揚。其中，金寶盤中成交量突破9萬張，量能明顯放大，市場除關注低軌衛星布局，也留意其與量子運算產業的連結。

輝達（NVIDIA）在柏林GTC開幕前夕宣布量子運算技術突破，運用德國超級電腦木星（JUPITER），對包含104個量子位元的容錯量子處理器進行完整建模，驗證可將物理量子位元開銷降低約90%的技術。輝達另投資量子硬體製造商SEEQC，金寶先前也投入1,000萬美元參與投資，並與SEEQC合作開發常溫電子設備，量子運算題材因此成為金寶另一項市場關注焦點。

SpaceX 漲停 金寶

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