玻纖布都休息 只有南亞大漲！衝上成交值第一

台股21日終於反彈大漲，一甩多日的頹勢，盤中上漲約700點，台積電（2330）力拚收復季線，上漲1%。近日相對強勢的玻纖布族群今大多回檔，僅南亞（1303）隨銅箔基板股一同大漲，騰輝電子-KY（6672）、聯茂（6213）都漲停，南亞大漲逾8%，台光電（2383）上漲約2%，其中南亞衝上成交值第一，交投熱烈。

市場需求旺盛，玻纖布、玻纖紗持續供應緊張，大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔基層板先前傳出今年第8度漲價，部分產品漲幅15%，建滔表示，目前玻纖厚布仍缺貨，且玻纖薄布缺的程度更嚴重。

該消息帶動玻纖布族群漲勢，且富喬（1815）9月業績亮眼，股價漲幅更大，不過今日除了南亞，台玻（1802）、富喬、德宏（5475）等都下跌，僅南亞盤中大漲逾8%。由於南亞還有銅箔基板產品，因此隨CCL族群上漲。

台灣電路板產業國際展會（TPCA Show 2026）20日開幕，CCL大廠持續樂觀看待AI驅動材料升級。龍頭台光電董座董定宇說，AI驅動高階材料持續推進，樂觀看待高階銅箔基板需求成長、產業景氣與需求暢旺可達到2030年。

另外聯茂表示，CPO（共同封裝光學）技術將光學模組與交換器晶片直接封裝在同一個載板上，PCB將從傳統資料傳輸轉向高階、細線路、高散熱的矽光子封裝板材發展。

南亞電子級玻纖絲居全球第二大、銅箔基板、玻纖布居是全球第三大，電子材料事業持續增溫，低介電與低熱膨脹玻纖、細晶粒銅箔、自研碳氫樹脂與超低損耗銅箔基板等，整體占營收占比提升至58.1%。

法人指出，南亞銅箔基板目前M9、M10送樣驗證中，預計2027年上半年取得驗證結果。M7、M8則已量產，並與雲端服務供應商客戶洽談訂單，預計第4季產量躍升。