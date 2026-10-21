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AI 投資進入獲利檢驗期 法人：基礎建設長線成長不變

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期市場調節壓力，主要反映投資人開始重新檢視AI基礎建設的融資能力與投資回報。安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A）經理人洪華珍表示，過去數年，超大規模雲端服務商持續擴大資料中心、AI晶片及運算設備支出，帶動亞洲半導體與硬體供應鏈股價走強；隨投資規模持續擴大，市場關注焦點也進一步轉向相關資本支出能否轉化為實質營收與獲利。

洪華珍指出，從產業基本面來看，美國大型雲端服務業者資本支出仍持續擴張，獲利前景亦維持正向；台灣晶圓代工龍頭第4季營收展望樂觀，且預期2026年至2028年資本支出將明顯高於過去三年水準，反映AI運算需求仍具實質支撐。因此，即使短期市場受到評價與情緒面雜音干擾，AI基礎建設長期擴張方向並未改變。

在亞洲半導體市場方面，安聯亞洲半導體主動式ETF基金（00412A）經理人蕭惠中表示，近期半導體族群波動主要受到評價調整與總經因素影響，但企業對AI運算能力及基礎設施的投資需求仍持續擴大，目前較偏向市場情緒與評價面的修正，而非產業基本面明顯轉弱。

展望後市，全球雲端服務供應商持續擴大資本支出，資料中心建置需求穩健成長，顯示AI基礎建設仍處於中長期擴張周期。隨第3季財報陸續公布，市場焦點可望進一步回歸企業營運及獲利表現，包括晶片設計、先進製程、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、光通訊及高速網路等領域的接單與獲利成長，將成為觀察重點。

蕭惠中指出，在利率維持相對高檔、部分科技股評價亦有所提升的環境下，後續產業與個股表現分化可能更加明顯，投資將由「全面押注AI」進一步走向「檢視獲利與選股」，主動選股的重要性也將隨之提升。

基礎建設 法人 營收

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